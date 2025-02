The Monkey ist so brutal, dass die Fernsehsender sich weigern, den Trailer auszustrahlen

HQ

2025 verspricht ein großes Jahr für Stephen-King-Adaptionen zu werden, und The Monkey ist im Februar führend. Unter der Regie von Osgood Perkins (Longlegs) basiert der Film auf Kings Kurzgeschichte aus dem Gallery Magazin aus dem Jahr 1980, die später in Skeleton Crew veröffentlicht wurde.

Für diejenigen, die es nicht wissen: The Monkey handelt es sich um ein unheimliches Spielzeug, das von einem Zwillingspaar auf ihrem Dachboden gefunden wurde – jedes Mal, wenn seine Becken aufeinanderprallen, folgt ein grausamer Tod. In dem Glauben, seinem Fluch entkommen zu sein, entsorgen die Zwillinge ihn und machen mit ihrem Leben weiter, nur damit der Albtraum Jahre später zurückkehrt. Berichten zufolge nimmt sich der Film erhebliche Freiheiten mit dem Ausgangsmaterial, obwohl King selbst unbeeindruckt zu sein scheint und The Monkey vor seiner Veröffentlichung als "Batshit verrückt" bezeichnete.

Laut NEON, dem Verleiher des Films, sind die Versuche, The Monkey im traditionellen Fernsehen zu bewerben, gegen eine Wand gelaufen. Große Sender in Großbritannien haben sich aufgrund seiner extremen Gewalt und seines Blutes rundweg geweigert, den Trailer auszustrahlen. Während einige Kanäle zumindest Feedback zu möglichen Bearbeitungen gaben, lehnten andere dies rundweg ab und behaupteten, dass fast der gesamte Trailer über akzeptable Grenzen hinausging – selbst während des Late-Night-Programms. Dieses Maß an Ablehnung ist selten und spricht Bände darüber, wie grausam The Monkey sich entwickelt.

Trotz dieser Hindernisse feiern Hardcore-Horrorfans bereits. Wenn der Trailer allein zu viel für das Fernsehen ist, dann könnte The Monkey eines der verrücktesten Horrorerlebnisse der letzten Zeit liefern. Da der Kinostart am 21. Februar immer näher rückt, wird die Begeisterung nur noch stärker.

Werden Sie es wagen, The Monkey zu sehen, wenn er endlich in die Kinos kommt?