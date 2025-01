Das Beste von Stephen King: Sechs Adaptionen, die 2025 veröffentlicht werden sollen, sollte jeder King of Horror-Fan sehen

HQ

Die Fans von Stephen King bereiten sich auf ein aufregendes Jahr im Jahr 2025 vor, denn diese großen Adaptionen seiner Werke werden sowohl auf der großen als auch auf der kleinen Leinwand zu sehen sein. Die kommenden Adaptionen versprechen, die gruseligen, zum Nachdenken anregenden Welten, für die King berühmt ist, zum Leben zu erwecken, und hier ist ein genauerer Blick auf jede einzelne.

Der Affe (21. Februar 2025)

Dieser übernatürliche Horror unter der Regie von Osgood Perkins folgt zwei Geschwistern, die einen verfluchten Spielzeugaffen entdecken. Jedes Mal, wenn die Becken des Affen zusammenprallen, stirbt jemand um ihn herum. Als die Todesfälle weitergehen, sind sie entschlossen, das Spielzeug zu zerstören und den schrecklichen Kreislauf zu beenden. Mit einer talentierten Besetzung wie Theo James, Elijah Wood und Tatiana Maslany entwickelt sich "The Monkey" zu einem düsteren und blutigen Ritt.

Das Leben des Chuck (30. Mai 2025)

Werbung:

In The Life of Chuck unter der Regie von Mike Flanagan nimmt Stephen Kings Erkundung von Leben und Tod eine zutiefst emotionale Wendung. Der Film zeichnet das Leben von Charles Krantz (gespielt von Tom Hiddleston) nach, von seinem Tod durch einen Gehirntumor im Alter von 39 Jahren bis zu seiner Kindheit in einem möglicherweise verwunschenen Spukhaus. Der Film entfaltet sich in umgekehrter Reihenfolge und verleiht der tragischen und faszinierenden Reise der Figur Tiefe. Die ersten Kritiken des Festivals waren positiv, und die hochkarätige Besetzung des Films, zu der Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan und Mark Hamill gehören, steigert die Vorfreude nur noch.

Der rennende Mann (7. November 2025)

The Running Man ist ein Remake von Kings kultigem dystopischen Thriller und handelt von einem zu Unrecht verurteilten Mann, der gezwungen wird, an einem tödlichen Spiel teilzunehmen, um sich zu amüsieren. Die Version von 1987 mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle ist ein Kultklassiker, aber diese neue Adaption unter der Regie von Edgar Wright bringt frische Energie in die Geschichte. Glen Powell spielt den Protagonisten, Josh Brolin, Emilia Jones und Michael Cera runden die Besetzung ab. Diese Adaption, die im November in die Kinos kommen soll, verspricht genauso actiongeladen und spannend zu werden wie ihr Vorgänger.

Werbung:

Eine weitere Adaption, die die Fans begeistert, ist The Long Walk, eine brutale dystopische Geschichte, die in einer Zukunft spielt, in der junge Teilnehmer eines totalitären Regimes ein zermürbendes Rennen quer durch das Land in konstantem Tempo durchstehen müssen. Unter der Regie von Francis Lawrence, dem Kopf hinter der Serie Die Tribute von Panem, spielen Mark Hamill, Judy Greer und David Jonsson in The Long Walk die Hauptrollen. Die Dreharbeiten begannen Mitte 2024, und wenn alles nach Plan läuft, soll der Film bis Ende 2025 in die Kinos kommen.

Für Fans von Kings neueren Werken wird die TV-Serie "The Institute" die schreckliche Geschichte von begabten Kindern zum Leben erwecken, die in einer finsteren Institution gefangen gehalten werden. In der Serie, die auf Kings Roman aus dem Jahr 2019 basiert, werden Mary-Louise Parker und Ben Barnes die Hauptrollen spielen. The Institute, das auf MGM+ (Amazon Prime Video) ausgestrahlt wird, verspricht, übernatürliche Elemente mit emotionalem Drama zu kombinieren, ähnlich dem Ton von Stranger Things, während es in die dunklen Geheimnisse eintaucht, die die Fähigkeiten der Kinder umgeben.

IT-Fans werden von der kommenden Serie "Welcome to Derry" unter der Regie von Andy Muschietti, dem Regisseur der beiden It-Filme, begeistert sein. In einem kürzlichen Interview verriet Muschietti, dass sich die Serie über drei Staffeln erstrecken wird, die sich jeweils auf eine andere Ära von Pennywises furchterregender Existenz konzentrieren. Die erste Staffel, die im Jahr 1962 spielt, befasst sich mit schaurigen Ereignissen wie dem Massaker an der Bradley-Gang, gefolgt von 1935 in der zweiten Staffel und 1908 in der dritten. Diese Zeitsprünge stehen im Einklang mit Pennywises 27-jährigem Zyklus des Schreckens und bieten einen tieferen Einblick in die dunkle Geschichte von Derry und die tödliche Präsenz des berüchtigten Clowns.

Mit diesen großen Projekten verspricht 2025 ein aufregendes Jahr für Stephen King-Fans zu werden. Ob auf der großen Leinwand oder bequem in Ihrem Wohnzimmer, es wird viele gruselige Abenteuer geben, auf die Sie sich freuen können.

Auf welche Adaption freust du dich am meisten?