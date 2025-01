Stephen King nennt The Monkey "Batshit verrückt" vor der Veröffentlichung

HQ

Erst vor wenigen Tagen gab es die ersten positiven Reaktionen auf die ersten Vorführungen des Films von Osgood Perkins. Jetzt hat Stephen King The Monkey, der neuen Adaption seiner Kurzgeschichte aus dem Jahr 1980 unter der Regie von Osgood Perkins, bekannt für Longlegs, seinen Stempel aufgedrückt.

Der Film, der am 21. Februar 2025 in die Kinos kommt, erzählt die verdrehte Geschichte von Zwillingsbrüdern und einem verfluchten Spielzeugaffen, der jedes Mal, wenn seine Becken aufeinanderprallen, den Tod bringt. Als die Brüder das Spielzeug auf dem Dachboden ihres Vaters entdecken, stellen sie bald fest, dass jedes Mal, wenn die Becken von The Monkey angeschlagen werden, jemand in der Nähe ein grausames Ende findet. Jahre später kommen die Brüder wieder zusammen, um das verfluchte Objekt endgültig zu zerstören, aber das wird keine leichte Aufgabe.

In diesem Fall bezeichnete King die Adaption in den sozialen Medien als "verrückt" und sagte, dass die Zuschauer "so etwas noch nie gesehen haben". Trotz zahlreicher Änderungen gegenüber der ursprünglichen Geschichte hat Perkins' Mischung aus schwarzer Komödie, Terror und Blut bei der ersten Vorführung eine positive Reaktion hervorgerufen. Und jetzt hat es Kings Gütesiegel. Könnte Osgood Perkins' Film mit Stephen Kings Unterstützung das nächste große Ding im Horror werden?

Sind Sie gespannt auf The Monkey ?