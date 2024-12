Teufel Cinebar 11 2.1 Set - Soundbar und Subwoofer

Ich werde Ihnen gleich meine Vorliebe sagen: Ich bin kein großer Fan von Soundbars. Ich verstehe natürlich ihr Konzept und ihr Verkaufsargument, wer würde nicht gerne das volle Kinoerlebnis in einem schlanken und eleganten Gerät verdichten, das ordentlich parallel zu Ihrem Fernseher sitzt und nicht wie ein alter Lautsprecher aussieht? Ich weiß auch, dass es spektakuläre Modelle in höheren Bereichen gibt, die sowohl einen klaren und kraftvollen Ton abgeben als auch mit ihrem innovativen, abprallenden Surround-Sound jeden Winkel Ihres Wohnzimmers erreichen können.

In der Einsteiger- und Mittelklasse sehe ich Soundbars jedoch immer noch als nackte Lösung, entweder aus Platz- oder Budgetgründen, als etwas, das auf halbem Weg zwischen einem Fernseher und einem Positionslautsprechersystem liegt. Wird es den Klang eines Standardfernsehers verbessern? Natürlich, vor allem, wenn es mit einem Subwoofer geliefert wird. Wird es in der Nähe eines respektablen 5.1-Setups oder sogar einer hochwertigen Stereoanlage sein? Nein, normalerweise nicht.

Trotzdem ist es klar, dass es viele Nutzer gibt, die genau das suchen: die Audioleistung ihres Fernsehers zu verbessern, ohne das Boot zu verdrängen oder zu viel Platz in ihrem Wohnzimmer zu beanspruchen. Da so viele Menschen dies wünschen, ist die Vielfalt der Optionen verschiedener Hersteller ziemlich groß und entwickelt sich ständig weiter, um um den kleinen Platz im Wohnzimmer zu konkurrieren.

Die Wette von Teufel ist als Cinebar 11 bekannt und kommt im Falle des von mir getesteten Produkts im sogenannten "2.1 Set". Das Set enthält, wie der Name schon sagt, die Soundbar und einen Subwoofer. Technisch gesehen ist dies eine etwas irreführende Bezeichnung, da es bis zu acht kleine Lautsprecher einbettet und als Stereo-Setup plus Zentral- und Basselemente in Betracht gezogen werden könnte. Was es jedoch wirklich bedeutet, ist, dass es nicht die beiden hinteren Lautsprecher enthält, die separat oder als Teil des "4.1-Sets" erworben werden können.

Werbung:

Der Cinebar 11 2.1 Set bietet nicht nur ein modernes und diskretes Design, sondern auch eine unglaublich einfache Einrichtung, egal ob Sie ihn auf einen Wohnzimmerschrank stellen oder an einer Wand montieren, und es gibt Platz, um die notwendigen Kabel ordentlich zu ordnen oder zu verstecken. Es werden sehr wenige Kabel sein, im Guten wie im Schlechten. Du fragst dich vielleicht: Und was meinst du damit, David? Nun, zum einen erfolgt die Verbindung mit dem Teufel T 6 Subwoofer oder den Effecky Satellitenlautsprechern komplett kabellos. Vor einigen Jahren würde eine solche Verbindung aufgrund von Verzögerungen mehr Probleme bereiten, aber heutzutage würden dank Bluetooth 5.0 nur noch die wählerischsten Benutzer einen Unterschied bemerken, wenn sie Filme ansehen oder Videospiele spielen. Ich persönlich bevorzuge es, ein sauerstofffreies Audiokabel durch meine Wände und Decke zu führen, da ich ein unkonventionellerer Mensch bin, aber ich verstehe hier, was ich meine, es ist ein Vorteil in Anbetracht seiner Verwendung und Preisklasse.

"Warum sagst du dann 'zum Schlechteren'?" Lass es mich dir erklären. Die Soundbar verfügt nur über einen einzigen HDMI-Anschluss für einen externen Eingang. Dies liegt an seiner einfachen Einstiegsnatur (und ehrlich gesagt bei Soundbars üblich), aber in einigen Fällen könnte es sich zu begrenzt anfühlen. Stellen Sie sich vor: Ein HDMI-Anschluss wird an (und von) Ihrem Fernseher angeschlossen, während jeder zusätzliche Anschluss an andere zusätzliche Eingänge angeschlossen wird, was in meinen Tests eine PS5-Konsole war. Sie könnten argumentieren, dass "moderne Fernseher mit vielen HDMI-Anschlüssen ausgestattet sind und Sie den Ton immer über einen ARC-Kanal zurückgeben können". Das stimmt, aber was passiert, wenn Ihr Fernseher oder Ihr Standard-eARC nicht auf dem neuesten Stand ist? Möglicherweise haben Sie nur sehr wenige Möglichkeiten, Everything Everywhere All at Once nahtlos zu verbinden. Und ich bin mir sicher, dass Sie dieses Gerät nicht nur gekauft haben, um am Ende einen HDMI-Switch separat zu kaufen, mit einer weiteren Fernbedienung, mit der Sie sich auseinandersetzen müssen.

Die Cinebar ist elegant und kommt mit einem etwas trägen Controller.

Wir sind es gewohnt, die Tie-Jäger mit Dolby Atmos über uns fliegen zu hören, wir vermissen den großartigen Surround-Sound von Star Wars Outlaws.

Werbung:

Wenn es um Formate geht, habe ich auch einige Zweifel an ihrem langfristigen Potenzial. Da ich es als 2.1-Setup getestet habe und in den Spezifikationen nur "Dolby Audio" und "DTS" erwähnt werden, ist mir seine Fähigkeit, 5.1-Standards zu interpretieren und zu dekodieren, nicht klar, ganz zu schweigen von der fehlenden Unterstützung für Dolby Atmos oder DTS:X, sobald die hinteren Lautsprecher hinzugefügt werden oder über Rebounds. Darüber hinaus unterstützt es einen optischen Eingang, einen zusätzlichen Miniklinkeneingang und Bluetooth-Konnektivität.

"Aber, wie hört es sich an?", fragen Sie sich vielleicht. Der Ton des TeufelsCinebar 11 hinterlässt bei mir den gleichen lauwarmen Eindruck, den ich auch bei den anderen Features des Produkts hatte. Seine acht Treiber geben sich lobenswerte Mühe, den vorderen Klangraum zu füllen, und die Höhen sind recht respektabel. Seine Leistung ist beachtlich und der Subwoofer ist tief. Allerdings wirken die Mitten etwas eingeklemmt und der Bass fühlt sich matschig an.

Ich gebe Anerkennung, wem sie gebührt: Die Dynamore-Technologie war überraschend. Es ist eine dieser Virtualisierungen, die entwickelt wurden, um Surround-Sound zu stimulieren, und sie hat mich nicht in Filmen oder Videospielen beeindruckt, sondern in der Musik... In bestimmten Genres und trotz eines leichten Qualitätsverlustes entsteht bei Aktivierung eine spürbar breitere Stereotrennung, was sehr erfreulich ist, auch wenn ich es normalerweise vermeide, solche Funktionen auszuprobieren. Wenn Sie direkt vor dem Gerät sitzen, fühlt es sich wirklich so an, als ob auf beiden Seiten des Geräts ein Paar Lautsprecher materialisiert wird, die Sie die ganze Zeit vermisst haben.

Die Leiste verfügt über nützliche Touch-Bedienelemente, falls Sie in der Nähe gehen.

Dreht man die Lautstärke zu stark auf, werden die Mängel immer offensichtlicher. Die Instrumente oder die Effekte geraten durcheinander, und das Ergebnis, das man erhält, ist eher verwirrend als aufregend. Am Ende des Tages hat es acht ziemlich einfache kleine Lautsprecher, die in ein schlankes, langes Gehäuse gepackt sind. Ich persönlich konnte beim Ausprobieren nicht aufhören, an das Teufel Ultima 25 Active Stereopaar zu denken, das ich kürzlich getestet habe. Dieses Modell ist meiner Meinung nach eine viel vielseitigere und empfehlenswertere Option, auch wenn es keinen Subwoofer und keinen Center-Lautsprecher hat. Aber es ist auch etwas teurer.

Apropos Preis, hier ist mein Fazit. Würde ich Teufel Cinebar 11 2.1 Set als fast mittelmäßige Soundbar zu einer UVP von rund 449 € empfehlen? Nein, in den meisten Fällen würde ich das nicht tun. Wenn Sie den Platz haben, von dem ich weiß, dass es ein wichtiges "Wenn" ist, das Sie berücksichtigen sollten, liegt das zuvor erwähnte Teufel Ultima 25 Active preislich in einer ähnlichen Größenordnung und schneidet einfach viel besser ab. Während des Black Friday, des Cyber Monday oder der sogenannten Cyber Week war der Teufel Cinebar 11 2.1 Set jedoch für etwa 289 € erhältlich, und ich habe das Gefühl, dass er regelmäßig auf diesen Preis fallen wird. Wenn Ihnen der Platzfaktor immer noch Sorgen bereitet, denken Sie daran, dass der Subwoofer je nach Höhe Ihrer Sitze unter Ihrem Sofa platziert werden kann. Wenn Sie jedoch Ihr Budget von maximal 300 € beunruhigen, könnte dies eine interessante Option sein, um das Angebot Ihres Fernsehers zu verbessern. Überprüfen Sie jedoch, wie viele Verbindungen und welche Formate Sie tatsächlich benötigen.

Der Teufel T6 Subwoofer ist kabellos und in drei Konfigurationen erhältlich: freistehend (stehend oder liegend), neben einer Ecke im Wohnzimmer oder unter der Couch.