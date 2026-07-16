Nicht alles muss heutzutage tragbar sein. Während in den letzten Jahren unzählige batteriebetriebene Lautsprecher unsere Testbänke passiert haben (von solchen, die man an die Jeans befestigt, bis zu solchen, die Rollen brauchen), dürfen wir nicht vergessen, dass es stationäre Produkte mit sehr spezifischen Funktionen gibt, die über das traditionelle Stereosystem oder den Heimkino-Receiver hinausgehen.

Das gilt sicherlich für Radios, die in den Haushalten ein Comeback feiern. Ob im Wohnzimmer auf dem Sideboard, auf dem Nachttisch oder vielleicht als Begleiter in der Küche oder im Arbeitszimmer - vielleicht kommt für dich ein multifunktionales Audiogerät in Frage, das in puncto Funktionalität und Präsenz über einen Bluetooth-Lautsprecher hinausgeht, bei der Tragbarkeit jedoch etwas Abstriche macht. Wenn du an so etwas interessiert bist, lies weiter.

Mit ausgefahrener Antenne hat die Teufel Radio 3SIXTY ein sehr angenehmes Vintage-Gefühl.

Der Teufel Radio 3SIXTY zieht mit seinem zurückhaltenden Design und einem Hauch klassischen Stils auf, während er moderne Linien beibehält, die zweifellos darauf ausgelegt sind, sich in jede Inneneinrichtung einzufügen. Er ist kompakt und liegt irgendwo zwischen einem mittelgroßen Bluetooth-Lautsprecher und dem, was man als Boombox-ähnlichen Lautsprecher bezeichnen könnte. Seine Form erinnert an einige Vintage-Radios, jedoch in größerem Maßstab.

Das Fehlen einer Batterie ermöglichte es den deutschen Ingenieuren, großzügig mit dem Verstärker umzugehen und dabei die gesamte Basis des Geräts zu nutzen, um einen Subwoofer im 'Boden' zu verbergen, was der Musikwiedergabe eine fast unerwartete Hülle verleiht, während sie sich für die mittleren Höhentreiber entschieden haben, sie nach oben statt nach vorne zu neigen, mit dem Ziel, den Klang zu verbreiten und von Wänden und Decken zu reflektieren, um eine 360°-virtuelle Tonbühne mit Dynamore-Technologie zu schaffen. Es ist eine bewusste Entscheidung, die, ehrlich gesagt, angesichts der Größe der Einheit gut funktioniert; er ist zu schmal, um ein Stereobild richtig zu trennen, aber dennoch breit genug, um zwei Lautsprecher unterzubringen und damit jeden tragbaren Lautsprecher ähnlicher oder kleinerer Größe zu übertreffen.

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Mit anderen Worten: Man sollte dieses Radio weder mit einem Gerät vergleichen, vor dem man direkt sitzen musste, noch mit einer dieser altmodischen Mini-Stereoanlagen. Zumindest was die Hörposition angeht, denn bei Audioquellen ist das genau das, was es tut, aber mit modernen Formaten. Ohne Vinyl-Player oder Kassetten ist fast alles digital, und der Teufel Radio 3SIXTY ermöglicht es dir, hochwertige Radiosendungen über DAB+, traditionelles FM-Radio mit integrierter Antenne, Spotify oder Amazon Music (es ist nicht kompatibel mit Apple Music) oder eigene Dateien über USB oder WLAN abzuspielen, ganz zu schweigen von einem AUX-Eingang über eine Stereo-Mini-Buchse.

Weder die App noch die Benutzeroberfläche des Teufel-Radios überzeugen uns. Die Rückseite ist unaufgeräumt und beherbergt die Antenne, den USB-Anschluss (nur Typ A), die Mini-Buchse und die Steckdose, die übrigens ebenfalls kein USB-C ist.

In unseren Tests haben wir uns mit diesen Optionen beschäftigt, hauptsächlich auf UKW-Radio und Spotify, und obwohl das Gerät auf den ersten Blick überraschend gut klingt, wirkt es bei den Eingaben etwas verzögert und umständlich, was das eigentlich flüssigere Erlebnis stört.

Tatsächlich komme ich damit zu meiner Hauptkritik am Teufel Radio 3SIXTY: der UI/UX. Die anfängliche Einrichtung ist sehr mangelhaft, mit spärlichen Anweisungen und verwirrenden, manuellen oder app-basierten Optionen, die unvollständig wirken; genau das Letzte, was man von einem "Setup-Assistant" für ein Gerät erwarten würde, das auf den ersten Blick 2026 so unkompliziert sein sollte. Wenn dir das passiert und du frustriert bist, empfehlen wir, das Gerät nach dem Ausstecken aus- und wieder einzuschalten, da dies der Weg zu sein scheint, um die WLAN-Einstellungen, die Zeit und so weiter zu akzeptieren.

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Obwohl die App in meiner Landessprache ist (übrigens heißt sie 'Teufel Remote' und nicht wie in der Anleitung angegeben, und man kann nicht wischen, um die Wiedergabe zu steuern), erscheinen die Radiomenüs nur auf Englisch und Deutsch, was heutzutage schwer zu erklären ist. Der Bildschirm ist ebenfalls nicht von sehr hoher Qualität und wirkt, wie das Nutzererlebnis und die Benutzeroberfläche, wie aus dem letzten Jahrzehnt stammend und entspricht nicht ganz der modernen Hardware, die er begleitet. Schließlich dauert der Start ewig, manchmal vergisst man die eingestellte Zeit, und wir haben gelegentlich Audioausbrüche während des Streamings bemerkt, die zwar auf Netzwerkprobleme zurückzuführen sein könnten, aber mit unserem Yamaha-Receiver im selben Ökosystem nicht passieren.

Sobald ihr euch also entschieden habt, dass das Konzept eines stationären oder festen Radios als Quelle sowohl für Streaming als auch für analoge Musik für eine bestimmte Ecke eures Zuhauses etwas ist, solltet ihr wissen, dass das Teufel Radio 3SIXTY in jeder Einrichtung stilvoll aussieht und sein Klang überraschend den Raum erfüllt. Hält sich auch bei hohen Lautstärken gut. Aber zuerst empfehlen wir, es auszuprobieren (ein großartiger Vorteil von Teufel ist, dass sie bis zu zwei Monate kostenlose Testphase anbieten) und zu sehen, wie du mit den Menüs und der Reaktionsschnelligkeit zurechtkommst. Bei 300 Euro ohne Portabilität möchte man nicht, dass er als überteuerter Wecker endet, und wir sind überzeugt, dass dies ein klarer Fall von erstklassiger Hardware und Design ist, das durch veraltete Software enttäuscht wurde.