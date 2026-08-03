Soundcore Liberty 5 Pro Max

Jeder, der Online-Meetings macht, weiß, dass Hintergrundgeräusche eine große Belästigung sein können. Dinge wie ein Kind, das im Hintergrund weint, wenn du eine Online-Präsentation von zu Hause hältst, oder das sowohl deine Stimme als auch das, was du hören kannst, wenn du in einem belebten Café arbeitest. Gerade wenn es um Geräuschunterdrückung bei Mikrofonen geht, fällt es mir schwer, ein Gerät zu finden, das einen guten Job macht. Deshalb wurde mein Interesse sofort geweckt, als ich die Gelegenheit hatte, den Liberty 5 Pro Max zu testen, denn Soundcore behauptet, dies seien die "weltweit klarsten Ohrhörer für Anrufe" und bieten zudem einige interessante KI-Funktionen. Sind diese Knospen wirklich so toll?

Mit einem klaren Anwendungsfall für Meetings im Hinterkopf habe ich die Liberty 5 Pro Max in den letzten Wochen getestet und war gleichzeitig sehr beeindruckt und ein wenig enttäuscht. Fangen wir bei den Dingen an, die mich beeindruckt haben: Die Leistung während der Anrufe ist ohne Zweifel das Highlight dieses Geräts. Ich nehme an vielen Meetings teil, und ich mache einige davon von einem Zuhause mit Kindern aus und gelegentlich in einem Café oder einem anderen öffentlichen Ort. Es stellt sich heraus, dass die klarsten Ohrhörer für Anrufe nicht nur ein Marketingspruch sind: Es ist wirklich das Beste an diesen Ohrhörern. Der eigentliche Trick ist nicht die Geräuschunterdrückung, die du in deinen eigenen Ohren hörst, sondern was die Mikrofone mit deiner Stimme für alle anderen im Gespräch machen.

Ich habe das mehrmals getestet und war jedes Mal beeindruckt. Auf einer saß ich in einem belebten Café, laute Musik lief, ein weinendes Kind irgendwo hinter mir und das übliche Klirren von Tassen und Geschirr rundherum, und die Leute, mit denen ich mich traf, nahmen keinen einzigen Teil davon wahr. Meine Stimme kam glasklar durch, so sehr, dass sie überrascht waren, dass ich überhaupt an einem so belebten Ort war. Ein anderes Mal war ich in einer Besprechung in einem Raum zu Hause, die Tür offen, während im nächsten Raum Leute plauderten, und wieder kam nichts davon durch. Wenn Sie einen Firmenjob voller Anrufe haben oder einfach gerne in einem lauten Café arbeiten, ist dies ein Headset, das Ihr Leben wirklich erleichtern wird – und allein das ist ein starker Grund, es in Betracht zu ziehen.

Die Audioqualität beim Musikhören ist ebenfalls sehr gut, daher handelt es sich nicht um ein Ein-Trick-Gerät. Egal, ob du einen Podcast, ein Meeting oder einen Musikmix durchsuchst – die Ohrhörer klingen reich und klar, und die aktive Geräuschunterdrückung macht einen soliden Job, die Welt auszublenden, wenn du es willst. Die Akkulaufzeit ist eher ordentlich als bemerkenswert, und mir ist aufgefallen, dass der rechte Ohrhörer jedes Mal etwas schneller entleert als der linke. Eine Stunde Nutzung mit einer Mischung aus Musik, einem Podcast und einem Meeting nahm etwa 10 % der Akkulaufzeit der Kopfhörer ab, die im Case ein paar Mal aufgeladen werden können.

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Das Gehäuse ist eines der anderen Dinge, die ich mag, trotz seines ziemlich uninspirierten Designs (es ist im Grunde eine schwarze Box mit glänzender Oberseite). Mir gefällt, dass das Case einen 1,78-Zoll-AMOLED-Bildschirm hat, den man für Lautstärkeregelung, das Starten der nächsten Spuren, Equalizer und mehr nutzen kann. Außerdem können Sie eine individuelle Tapete oder einen Hintergrund festlegen, was ein schönes Element der Personalisierung bietet. Das Gehäuse lässt sich außerdem so öffnen, dass es sich etwas hochwertiger anfühlt. Leider sind die Touch-Steuerungen nicht perfekt, da das Antippen der kleinen Tasten oft gar nicht registriert wird, obwohl das Wischen deutlich besser funktioniert.

Nicht unwichtig fand ich die Ohrhörer sehr bequem, um sie länger zu tragen. Sie passen auch sehr gut zu meinen Ohren, ohne dass sie wegen der guten Qualität der Gummikopfhörer herausfallen. Eine angenehme Ergänzung sind auch die Ohrflossen auf jedem Knöppel: Sie helfen enorm dabei, die Kopfhörer beim Ein- und Herausnehmen der Ohren zu halten. Andere Knospen können tatsächlich ziemlich fummelig sein und neigen dazu, zu ungünstigen Momenten aus den Fingern zu springen.

Um das Beste aus den Ohrhörern herauszuholen, solltest du die Soundcore-App installieren. Diese verfügt über eine übersichtliche, leicht zu bedienende Benutzeroberfläche. Es enthält außerdem eine HearID-Funktion, die theoretisch ein persönliches Soundprofil erstellt, indem sie Sie durch mehrere Schritte zur Einstellung Ihrer Präferenzen führt. Allerdings konnte ich keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Optionen feststellen, als ich mich hinsetzte, um die Funktion auszuprobieren. Vielleicht funktioniert es noch nicht ganz wie beabsichtigt, aber für mich hat es nichts hinzugefügt.

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Die App enthält außerdem einen KI-Assistenten, was mich etwas verwirrt hat, da ich nicht weiß, warum ich mit einer allgemeinen KI über meine Ohrhörer sprechen möchte, wenn ChatGPT, Claude und andere direkt auf meinem Handy sind, also habe ich es nicht wirklich getestet. Logischer ist die Integration mit Calm, die dir einen begrenzten kostenlosen Zugang zu einem Teil der Meditations- und Entspannungs-Audio-Bibliothek der App bietet.

Im Einklang mit dem Fokus auf Meetings gibt es einige KI-Funktionen, die dem Gerät beiliegen, entweder im Case oder über die Soundcore-App. Für mich ist die herausragende KI-Funktion das KI-Notizenmachen, da es wirklich gut funktioniert. Wenn du ein Gespräch aufnimmst, ergibt es ein genaues Transkript, das für Interviews oder für alle, deren Arbeit auf verlässliche Notizen angewiesen ist, wirklich praktisch sein kann. Auf Niederländisch schätze ich, dass sie etwa 80 % genau transkribiert wurde, mit nur geringfügigen Änderungen danach. Als Journalist sehe ich sofort den Reiz.

Soundcore betreibt zudem bei jedem Schritt die Datenschutzimplikationen der Aufnahme und weist auf die verschiedenen Sicherheitsstandards hin, die es einhält. Auch zu anderen Zeiten führte die App zu Standards und Compliance-Nachweisen für einige ihrer Funktionen. Ich könnte Ihnen nicht genau sagen, was all das in der Praxis bedeutet, aber es ist beruhigend, dass die Privatsphäre eindeutig ernst genommen wird und nicht übergangen wird, obwohl ich bezweifle, dass regulierte Branchen die Nutzung eines solchen Geräts für Audioaufnahmen erlauben werden.

Eine weitere KI-Funktion, von der ich große Hoffnungen hatte, ist die KI-Übersetzungsfunktion. Leider war das meine größte Enttäuschung mit dem Gerät. Es ist erwähnenswert, dass es nicht auf der Verpackung verziert ist, also übertreibt Soundcore es nicht zu sehr, aber es wird als Funktion beworben und ich wollte, dass es funktioniert. Das Konzept ist grundsätzlich clever: Eine Person hält das Gehäuse und spricht hinein, während die Übersetzung laut abgespielt wird, und die andere trägt die Ohrhörer und hört deren Übersetzung im Ohr.

Das Problem bei der KI-Übersetzung ist das Lag. Ich habe es ein paar Mal zwischen Niederländisch und Englisch und zwischen Englisch und Deutsch ausprobiert, Sprachen, die ich leicht spreche und bei denen ich ein Best-Case-Ergebnis erwartet habe. Jedes Mal gab es eine Verzögerung von fünf bis dreißig Sekunden, bis eine Antwort eintraf, manchmal laut vorgelesen, manchmal nicht. Das beseitigt die Funktion faktisch, denn der offensichtliche Anwendungsfall ist Reisen, das Betreten einer Bäckerei oder eines Restaurants im Ausland und das Gespräch mit einem Fremden, um etwas zu bestellen. Kein natürliches Gespräch überlebt eine halbe Minute Pause zwischen jeder Zeile. Ich vermute, es dauert einfach zu lange, bis der Ton verarbeitet und an das Gerät zurückgesendet wird.

Ich hatte auch noch ein paar andere, kleinere Frustrationen. Die Multi-Geräte-Verbindung ist theoretisch praktisch, da ich mühelos zwischen Musik auf meinem Handy und einem Meeting auf meinem Laptop wechseln kann. Aus irgendeinem Grund bleibt das Gehäuse jedoch manchmal verbunden, während die Ohrhörer es nicht tun. Das führte ein paar Mal zu einer Meldung "Nicht zu trennen", wobei die einzige verlässliche Lösung das Neustarten des Laptops war, was genau die Art von Sache ist, mit der man sich in der Minute vor Beginn des Anrufs nicht herumschlagen möchte. Ein anderes Mal nahm ich an einem Meeting mit einem anderen Headset teil und hatte keinen Ton, weil die Ohrhörer noch in meiner Tasche lagen und ich leise den Ton aufgenommen hatte.

Zu meinem endgültigen Urteil: Ich finde, die Liberty 5 Pro Max sind ausgezeichnete Ohrhörer, trotz einiger Schwächen. Es ist einfach großartig zu wissen, dass man Ohrhörer hat, die man in jeder Situation tragen kann, und sicher zu sein, dass kein Geräusch in die Anrufe dringt. Die Gesprächsqualität ist wirklich erstklassig, der Sound ist sehr gut, die Notizen sind wirklich nützlich, und das smarte Gehäuse ist ein cleveres, sympathisches Designstück. Wenn Sie in Meetings leben und Professionalität schätzen, ist das fast eine einfache Empfehlung. Mit etwa 200 € denke ich, dass es das Geld wert ist. Leider hält die KI-Übersetzung in der realen Welt nicht stand, und die wiederkehrenden Verbindungsprobleme sowie ein ineffektives HearID schwächen das, was ein nahezu fehlerfreies Paket hätte sein können. Insgesamt ist dies jedoch ein sehr gutes Paar Ohrhörer und ein hervorragender Begleiter für das Treffen.