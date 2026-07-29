Als jemand, der täglich eine Kamera für Videoarbeit nutzt, finde ich mich oft dabei, nach schnelleren und unkomplizierteren Lösungen zur Aufnahme von Videoinhalten zu suchen. Es gibt derzeit ein Hin und Her hinsichtlich der Qualität einer echten Kamera im Vergleich zu den Herausforderungen, eine in das eigene Setup zu integrieren, nämlich hinsichtlich der Software, Hardware und des benötigten Speicherplatzes, um eine Kamera im Alltag nahtlos zu nutzen. Wir sprechen von Befestigungsgeräten, richtiger Beleuchtung, den passenden Kabeln, einer Dummy-Batterie als Stromdurchleitung und ebenso Platz, um all das in einem Gerät zusammenzubringen, während dabei noch Platz für Änderungen bleibt, falls nötig. Ich benutze seit Jahren eine Kamera und trotzdem kämpfe ich immer noch damit, wie ich das alles in einem stimmigen Ganzen zusammenbringen kann, ohne dass es wie ein kabelgebundener und plastischer Albtraum aussieht.

Es versteht sich von selbst, dass ich mich nach den Zeiten zurücksehe, in denen ich für alle erforderlichen Videoaufnahmen einfach nur eine fest installierte Webcam verwenden konnte. Es ist etwas so Bewundernswertes und Einfaches, eine Webcam mit einem einzigen USB-Kabel an den Computer anzuschließen, sie auf den Monitor zu stellen und dann ohne weiteren Aufwand mit dem täglichen Geschäft weiterzumachen. Webcams tauschen jedoch Qualität gegen Bequemlichkeit ein, werden aber immer besser und in beeindruckendem Tempo.

Das bringt mich zum OBSBOT Meet Flip. Dies ist das neueste montierbare Webcam-System von OBSBOT, das wie viele andere Technologiehersteller heutzutage eine Reihe ähnlicher Geräte bietet, die selbst Liebhaber kaum auseinanderhalten können. Es gibt kleinere und günstigere Webcams für die breite Masse, aber auch etabliertere Kamerasysteme zu deutlich höheren Preisen für diejenigen, die mehr Qualität suchen. Unabhängig vom Produkt gibt es jedes Produkt in einer eher kleinen Form und es ist so, dass sie einfach als Plug-and-Play konzipiert sind, wenn man so will.

Dasselbe gilt für den OBSBOT Meet Flip, da dieser Teil der Webcam-Reihe ist. Es handelt sich um ein kleines Gerät mit weniger als 38 Gramm, das einen Unibody-Ständer verwendet, um an Monitoren, Laptops oder sogar Stativen befestigt zu werden, wenn man eine stabilere Passform möchte. Von hier aus ist es im Grunde ein kleines Kameramodul, das bei Bedarf hoch- und runterklappen kann und so dem Gerät eine angenehmere Privatsphäre verleiht. Wie OBSBOT sagt, ist die faltbare Architektur darauf ausgelegt, "Privatsphäre durch Design" zu bieten, und ich finde, das ist eine viel ästhetisch ansprechendere Möglichkeit, dies anzubieten, als einfach eine Schiebetür vor dem Objektiv zu haben.

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Jedenfalls ist das Objektiv selbst ein 1/2" CMOS-Sensor, der Videos in 4K UHD aufnehmen kann. Ja, wir sprechen hier von einer hochwertigen Kamera, die Exmor RS-Architektur und Quad-Bayer-Technologie kombiniert, um den Nutzern entweder 4K/30 FPS oder 1080p/60 FPS zu bieten. Nach meiner Erfahrung beim Testen des OBSBOT Meet Flip in den letzten Wochen ist die Videoqualität wirklich beeindruckend, besonders wenn man bereits ein paar Kamerawerkzeuge wie ein Ringlicht zur Verfügung hat, um die Beleuchtung im Bild zu verbessern. Hat sie die Tiefe einer etablierten Kamera? Es ist nicht ganz so scharf oder klar, aber mehr als gut genug für alle, die eine günstigere und einfachere Videolösung suchen.

Was ich noch hinzufügen möchte, ist, dass man mit dem Meet Flip viele Änderungen spontan vornehmen kann. Da auf dem Gerät selbst keine Tasten oder Eingaben vorhanden sind, werden alle Änderungen und Anpassungen in der OBSBOT Center-Software durchgeführt, die kostenlos heruntergeladen und äußerst effektiv ist. Man kann Beleuchtung, Weißabgleich, Farbe, Bildausbreitung, Fokus, HDR, den Rahmen selbst (horizontal, vertikal oder exakt nach Geschmack anpassen), sogar die Ansicht und das Gimbal verschieben. Die Möglichkeiten sind unglaublich umfangreich, und die Art, wie sie alle zusammengestellt und präsentiert werden, ist so einfach, dass man nur ein grundlegendes Verständnis der Fotografie braucht, um sie zu nutzen. Wenn dir - wie bei mir - das Blut kocht, wenn du durch die endlosen Einstellungen einer Kamera scrollst, fühlt sich OBSBOT Center wie ein wahr gewordener Traum an.

Als zusätzlichen Bonus lässt sich das OBSBOT Center technisch gesehen auch für die Aufzeichnung von Besprechungen und Ähnlichem nutzen, sodass man sogar den Albtraum namens OBS Studio umgehen kann, falls man das möchte.

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Im Meet Flip sind außerdem Mikrofone enthalten, falls man das Gerät zur Audioaufnahme nutzen möchte, insbesondere ein Dual-Mic-System, das ein omnidirektionales und ein Richtungsmikrofon kombiniert, mit vier Optionen, um diese an die jeweilige Situation anzupassen. Es ist nützlich für alle, die eine nahtlose Lösung für Online-Meetings suchen, aber wenn ihr zum Beispiel mit dem Meet Flip streamen möchtet, ist das Mikrofongerät nicht besonders effektiv, um das Klicken von Tastaturen und Ähnlichem zu beseitigen.

OBSBOT bietet außerdem eine Reihe von KI-Funktionen mit dem Meet Flip mit unterschiedlicher Nützlichkeit und Zugänglichkeit. Letzteres betrifft einige Funktionen, die zusätzliche Zahlungen erfordern (z. B. die Magic Notes-Funktion), aber viele sind einfach nützliche Werkzeuge, um die Belastung der richtigen Rahmung zu verringern. Es ist ein bisschen wie Apples Center Stage, da der Meet Flip dein Video analysiert und studiert sowie das Material in Echtzeit zoomt, neu fokussiert und neu rahmt, wenn man es braucht. Das kann mit einer Gruppe oder einer einzelnen Person vor der Kamera funktionieren, und meiner Erfahrung nach funktioniert es einwandfrei.

Tatsächlich würde ich sogar so weit gehen zu sagen, dass der OBSBOT Meet Flip in so gut wie allen Umständen funktioniert. Was wir hier haben, ist ein äußerst effektives Webcam-System, das genug Technologie und Leistung unter der Haube bietet, um mit vielen Kameras zu konkurrieren, während es gleichzeitig Kameras übertrifft, indem es einfach viel schlanker und einfacher zu bedienen ist. Wenn ihr euch bestens mit Kameratechnik auskennt und die Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten voll ausschöpfen könnt, kann die Meet Flip zweifellos nicht mithalten. Seid ihr jedoch Anfänger oder weniger erfahrene Nutzer im Bereich Kameras, ist dieses Gerät eine bemerkenswert effektive Alternative, insbesondere angesichts des Preises von 119 US-Dollar. Selbst für Geräte der Mittelklasse ist das ein sehr wettbewerbsfähiger Preis.

Ich hatte in den letzten Wochen so viel Spaß mit dieser Mini-Maschine, dass ich mich wirklich frage, ob ich meine bestehende Kamera einfach ersetzen soll. Die Bequemlichkeit und die winkante Form sind einfach ein großes Highlight. Es ist ein atemberaubend schönes Gerät, alles in allem.