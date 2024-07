Teufel Ultima 25 Active Lautsprecher: Stereo-Vielseitigkeit für die Moderne

In den letzten zehn Jahren haben wir die Invasion des Wohnzimmers und des Zuhauses durch zwei Audioprodukte erlebt, die bis zum Überdruss iteriert wurden: Soundbars und tragbare Bluetooth-Lautsprecher. Natürlich erfüllen sie ihre kompaktere Rolle in bestimmten Situationen, aber dies war zu Lasten der traditionelleren und immer besseren Lösungen beim Musikhören, Spielen von Videospielen oder Ansehen von Filmen, wie z. B. Lautsprechersets für Surround-Systeme... Oder etwas so Wesentliches wie Stereo-Lautsprecherpaare.

Nun hebt sich German Teufel mit dem Ultima 25 Active auf dem Markt ab, einem Neuzugang in ihrer Reihe, den man als Hybrid bezeichnen könnte. Der altgediente Hersteller hat ein Paar Aktivlautsprecher (mit eingebautem Verstärker) mit klassischer Optik und Haptik zusammengebaut, ihnen aber gleichzeitig mehrere Anschlussmöglichkeiten für die heutige Zeit zur Verfügung gestellt.

In kleinen Wohnzimmern können Sie sie auf beiden Seiten Ihres Fernsehers platzieren, um die Klangqualität von Spielen, Filmen und Serien zu verhundertfachen, und wenn Sie mehr Platz haben oder Lust darauf haben, können Sie das Set dann mit peripheren Effektlautsprechern und einem Subwoofer erweitern. Sie können sie auch verwenden, um Musik mit anständiger Leistung und Qualität im Wohnzimmer oder in anderen Räumen zu hören, aber dies sind keine Studiomonitore.

All das und noch viel mehr haben wir bei Gamereactor in den letzten Wochen getan, um die Teufel Ultima 25 Active in verschiedenen Szenarien auf die Probe zu stellen. Das Ergebnis ist, gelinde gesagt, interessant, denn obwohl sie für keine dieser Situationen die beste Lösung sind, schneiden sie bei gemischter Nutzung weit über dem Durchschnitt ab. Mit anderen Worten, Sie sollten sie in Betracht ziehen, wenn ihre große Vielseitigkeit mehrere Ihrer Bedürfnisse abdeckt.

Doch bevor wir in die Details gehen, gibt es noch eine Sache zu beachten. So vielseitig sie auch sind, betrachten Sie die Ultima 25 Active nicht einfach als größere tragbare Bluetooth-Lautsprecher. Erstens, weil sie angesichts ihrer Größe und des eingebauten Verstärkers ziemlich schwer sind. Zweitens, weil ihre Klanglandschaft nicht dazu gedacht ist, einen Raum in alle Richtungen zu füllen, sondern vielmehr zum Hören in statischen Winkeln. Das heißt, vom Sofa, vom Schreibtisch aus, stehend, wenn sie hoch oben auf Ständen stehen... Wenn du dich in ihrem süßen Feld bewegst und wieder verlässt, wirst du zu viel Variation bemerken.

Sie werden Regallautsprecher genannt, sind aber mittelgroß für Musikliebhaberecken, Schreibtische und Arbeitsplatten im Wohnzimmer.

Die Leistung des Paares 100 W RMS ist für ein Wohnzimmer von 20 Quadratmetern oder weniger beachtlich. In einigen Rezensionen liest man, dass es ihnen an Bass mangelt, dass man sie mit einem Subwoofer koppeln sollte. Das mag für das Kino bis zu einem gewissen Grad zutreffen, aber die 165 mm Mitteltieftöner Treiber in Stereo sind für den Alltag mehr als ordentlich (unterstützt von einem robusten 25 mm Hochtöner ), sowohl für audiovisuelle Inhalte als auch für Musik.

Auf Heimkino-Ebene können sie logischerweise nicht mit einem kompletten Set verglichen werden, obwohl sie, wie ich bereits erwähnt habe, erweitert werden können. Ich bin jedoch überrascht, dass die Erweiterungsoptionen auch kabelgebundene oder kabellose Effektlautsprecher und Subwoofer umfassen, aber kein Center-Lautsprecher, was immer, immer das Wichtigste ist, wenn Sie anfangen, Ihrem Surround-System Einheiten hinzuzufügen (und einer der Gründe, warum die Balken so erfolgreich sind). Die Teufel Ultima 25 Active klingen etwas lauter und präsenter in Stereo als meine passiven Jamo S 803s, die an einen Yamaha RX-V6A-Empfänger angeschlossen sind, was der direkteste Vergleich war, den ich angesichts der Ähnlichkeit in der Größe, die Sie auf den Fotos sehen können, anstellen konnte, aber logischerweise umgibt Sie mein vollständiges 5.1.2-Setup in Bezug auf Reichtum und Raum viel besser, indem es den Subwoofer in die Gleichung einbezieht. Satelliten und Deckeneffekte für Dolby Atmos (eine Zertifizierung, sowie DTS:X, die diesen Teufeln fehlen).

Teufel ist sehr geschmackvoll darin, moderne Linien zu respektieren, ohne dabei klassische Details wie das Hochtönergitter oder die orangefarbene Membran um den Phase-Plug zu verlieren.

Eine eigenartigere Verwendung, die ich von dem Paar gemacht habe, das die Bluetooth-Verbindung nutzt, besteht darin, anstatt sich auf den Hauptbildschirm im Wohnzimmer zu verlassen, ein Mobiltelefon oder Tablet auf einem separaten Tisch zu verwenden, damit die Lautsprecher in der idealen Entfernung und im idealen Winkel mir ein sehr gutes Kino-Stereo ohne Kopfhörer garantieren. wie Sie auf den Fotos von The Mandalorian sehen. Bei diesen kreativen Verwendungen bieten die Ultima 25 Active mehr Optionen als ihre Konkurrenten.

Für Musik habe ich gelegentliche direkte Wiedergabe, genaue Überwachung und Hintergrundmusik ausprobiert. Da es sich nicht um Studiomonitore handelt, hatte ich nicht erwartet, dass es sich um die Definition des Frequenzbereichs und die Trennung handelt, die zum Produzieren und Mischen von Tracks erforderlich sind, obwohl sie etwas Punch und Response gut genug bieten, um Spaß zu haben, zum Beispiel beim Auflegen einiger Banger in mittelgroßen Räumen. Achten Sie jedoch darauf, dass es bei sehr hohen Lautstärken nicht zu Verzerrungen kommt. Im Freien verlieren sie jedoch aufgrund ihres ursprünglichen Zwecks und ihrer Richtungsabhängigkeit einiges.

Sie sind von überdurchschnittlicher Leistung und Qualität, was für den Preis des selbstbetriebenen Paares (ca. 500 Euro ) in Mehrzweckausführung beträchtlich gut ist. Aber dieser Mehrzweck verdient noch ein paar Worte. Erstens verfügen sie über ein eingebautes DAB+ und UKW-Radio. Es klingt archaisch, aber dieses Medium hat mehr Publikum als je zuvor, ist ein toller Begleiter und eine direkte Verbindung wird geschätzt. Zweitens funktioniert Bluetooth mit AAC im Gegensatz zu anderen kabellosen Lautsprechern besonders gut. Drittens können Sie Geräte nicht nur über HDMI ARC oder USB-C anschließen: Es hat auch einen Cinch-Eingang (z. B. für einen Plattenspieler oder für diesen Mixing-Controller) und, Vorsicht, optischer Eingang, der leider dazu bestimmt ist, in vielen Systemen zu verschwinden, aber immer willkommen war.

Der Teufel Ultima 25 (aktiv oder nicht) ist etwas größer als der Jamo S 803.

Nicht genug? Nun, der linke Lautsprecher, der der Standard-Receiver ist (Sie können ihn in die richtige Position schalten), hat auch einen kleinen Bildschirm für alle grundlegenden A/V-Receiver-Informationen und einen Touch-Strip zur Steuerung der Lautstärke und Wiedergabe auf der Oberseite, wenn Sie zufällig vorbeigehen und die mitgelieferte Fernbedienung nicht verwenden möchten... oder eine andere Fernbedienung in Ihrem Wohnzimmer.

Auch wenn es sehr subjektiv ist, finde ich das Design phänomenal. Diskret, aber nicht zu minimalistisch, mit dem Retro-Touch und der Persönlichkeit, die wir von Teufel erwarten, und mit Linien, die in viele Umgebungen passen, denn wenn Sie ein nobler Kliniker sind, können Sie sich für das weiße Modell entscheiden und die Membranen mit dem Gitter abdecken.

Mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und dem einzigen offensichtlichen Nachteil, dass der Verstärker nur auf 4.1 aufgerüstet werden kann, ist die Wahrheit, dass mich der Teufel Ultima 25 Active als wirklich funktionales Mittelklasse-Stereopaar überrascht hat. Sie zeichnen sich nicht durch sehr spezifische Anwendungen aus, aber sie arbeiten chamäleonartig für eine Vielzahl von Zwecken. Eine der besten Optionen für "Fangen wir mit einem Stereopaar an und dann werden wir sehen" in den Haushalten, die nie über den glanzlosen Klang des Fernsehers, der Low-End-Bar oder der kleinen kabellosen Lautsprecher hinausgekommen sind.