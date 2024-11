Sonos Arc Ultra

Ich habe die verschiedenen Lautsprecher von Sonos mehrmals empfohlen und stehe immer noch voll und ganz zu ihnen. Vor allem in den letzten drei oder vier Jahren ist klar, dass die Investition von Sonos in ein stabileres, proprietäres Ökosystem am Ende klug war, da es jetzt vollgepackt mit großartigen Funktionen ist, aber auch weitaus zuverlässiger ist als beispielsweise Google Home Speaker Groups (was in meinem Fall ein Viertel der Zeit funktioniert).

Gleichzeitig hat sich Sonos im Heimkino einen Namen gemacht, wo es scheint, dass vor allem die Soundbar Arc den Nerv des Durchschnittsverbrauchers getroffen hat. Es ist riskant, das neu etablierte Erbe zu manipulieren, aber sie haben sich jetzt dafür entschieden, die beliebte Arc durch die Arc Ultra zu ersetzen, eine Soundbar, die überraschenderweise viele Dinge im Inneren ändert, und das auch zu einem leicht erhöhten Preis.

Optisch schaut man sich zunächst die entweder schwarze oder weiße lange zylindrische Soundbar an und denkt, dass sich an Sonos nicht viel verändert hat. Aber lassen Sie sich nicht täuschen, denn hier gibt es tatsächlich Veränderungen. Er ist etwas breiter, aber auch nicht so hoch. Anschlüsse, physische Lautstärkeregler und andere Funktionen wurden auf eine andere, quadratischere, matte Kunststoffkonstruktion verlegt, die der gesamten Rückseite einen zweiteiligen Look verleiht. Es sieht toll aus, und es gibt kein Gefummel mehr mit der Lautstärke nach oben oder unten, da sich die oben genannten Bedienelemente jetzt auf der Rückseite an einer Seite befinden. Es wäre schön gewesen, wenn Sonos in einer Soundbar, die sie "Ultra" nennen, ein paar Passthrough-HDMI-Anschlüsse eingebaut hätte, da sie selbst einen der wertvollen Anschlüsse in Ihrem Fernseher belegt, aber Sie könnten es umdrehen und sagen, dass die meisten Verbraucher, die an einem Arc Ultra interessiert sind, wahrscheinlich sowieso insgesamt vier HDMI-Anschlüsse haben. Es ist eine kleine Sache.

Im Inneren haben wir einen kompletten Neubau. Die aktuelle Distribution ist nun 9.1.4 statt 5.0.2. Konkret bedeutet das, dass wir es mit 15 Verstärkern der D-Klasse zu tun haben, die zusammen 14 Treiber antreiben, die alle von Sonos angepasst wurden. Das sind sieben Hochtöner, sechs Mitteltöner und ein brandneuer Sound Motion Subwoofer.

Sonos sagt, dass diese anders angeordnet sind und dass dies eine bessere Illusion von Umgebung ergibt. Natürlich handelt es sich immer noch um eine Dolby Atmos Soundbar mit spezieller Abstimmung, so dass einige der Treiber nach oben schießen, um Sie in den Klang einzuhüllen - auch hier um die Illusion eines Kinoerlebnisses zu erzeugen, bei dem die physischen Geräte um Sie herum und nicht nur vorne sind. Sonos ist besonders stolz auf die Treiber, die direkt auf dich abzielen, und dass dieses neue Front-Firing-Array ein viel besseres Erlebnis bietet. Gibt es einen signifikanten Unterschied zwischen ihm und einem Standard-Arc ? Es ist sehr schwer zu sagen, aber wenn man wirklich granular ist, kann man tatsächlich feststellen, dass die Klangbühne mehr Tiefe hat, ein bisschen wie der Unterschied zwischen einem mittelmäßigen und einem wirklich großartigen 3D-Filmerlebnis. Diesmal ist es nur eine etwas taktilere Dimension. Es ist schwer zu sagen, ob es genau an der Anordnung der Geräte, ihrer Qualität oder dem neuen Sound Motion Subwoofer liegt.

Sound Motion ist eigentlich eine Revolution an sich. Das Konzept ist eigentlich eine komplette Neuerfindung des Lautsprechers als Stück Technologie und wurde von zwei niederländischen Brüdern realisiert, die die Firma Mayht gründeten, um diese Technologie zu entwickeln, die damals "Heartmotion" hieß. Sonos war davon so beeindruckt, dass sie Mayht im Jahr 2022 kauften, und der Arc Ultra ist das erste Produkt, das die Technologie nutzt. Der Sound Motion Subwoofer ist ein unglaublich flacher Wandler in der Mitte der Soundbar, der so konzipiert ist, dass sich die Lautsprechermembran viel mehr bewegen kann. Der zusätzliche Platz ermöglicht nicht nur mehr Granularität in einer gegebenen Klanglandschaft, sondern bedeutet auch, dass die Geräte selbst kleiner sein können. Dies kann schließlich zu größeren Klanglandschaften aus kleineren Lautsprechern führen, aber jetzt, da Arc Ultra ungefähr die gleichen Abmessungen wie Arc hat, hat Sonos die Soundbar einfach mit mehr Geräten vollgepackt. Aus diesem Grund sind die sieben Hochtöner verdoppelt und der Sound Motion Subwoofer bietet Platz für vier Motoren und zwei Membranen. In der Theorie bedeutet dies, dass der Arc Ultra etwa doppelt so viel Bass erzeugen kann.

Dieser Effekt ist sofort spürbar - sofort. Das Original Arc beeindruckte mit Ausgewogenheit und Surround, aber hier steckt dahinter ein JBL-artiger "Wumms", ein Punch auf die Membran aus reinem Bass, der es wirklich in sich hat. Sound Motion wird zweifellos in den nächsten Jahren von Sonos optimiert werden, aber im Moment ist es pure Leistung und in Kombination mit dem Rest des Sonos-Ökosystems ein wahres Vergnügen.

Arc Ultra ist immer noch so einfach einzurichten, es gibt immer noch TruePlay, es gibt immer noch Unterstützung für alle Smart-Home-Assistenten, es funktioniert immer noch wie ein normaler Smart-Home-Lautsprecher. Alles ist so, wie es sein soll.

Das Urteil ist klar - mit 1.000 £ ist dies die Soundbar, die wir in Zukunft empfehlen würden, und obwohl es anständige, günstigere Alternativen gibt, können nur wenige mit der einzigartigen Mischung aus Ökosystem, Leistung und Ausgewogenheit von Sonos mithalten.