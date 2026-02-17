HQ

Coco Gauff, Nummer 4 der Welt und eine der besten Spielerinnen, die bei den Masters 1.000 Dubai Championships teilgenommen haben, wurde zu den jüngsten Ereignissen in ihrem Land, den Vereinigten Staaten, befragt und sagte, sie sei "eigentlich nicht dafür" und dass "ich nicht finde, dass Menschen auf der Straße sterben sollten, nur weil sie existieren". und bezieht sich auf die jüngsten Morde an Bürgern durch die anti-immigrantischen ICE-Schießereien.

"Alles, was in den USA passiert, offensichtlich bin ich nicht wirklich dafür. Ich finde nicht, dass Menschen auf der Straße sterben sollten, nur weil sie existieren. Ich mag nicht, was hier passiert", sagte Gauff in Dubai. "Ich glaube, es fällt mir manchmal schwer, aufzuwachen und etwas zu sehen, weil mir unser Land wirklich am Herzen liegt. Ich glaube, die Leute denken aus irgendeinem Grund, dass ich das nicht tue, aber ich tue es."

"Ich bin sehr stolz, Amerikaner zu sein. Aber ich denke, wenn man aus einem beliebigen Land kommt, muss man nicht die gesamten Werte der Führung vertreten. Ich glaube, es gibt dort viele Menschen, die an die Dinge glauben, an die ich glaube, und an Vielfalt und Gleichberechtigung. Deshalb hoffe ich, dass wir im Laufe der Zukunft zu diesen Werten zurückkehren können."

Wie The Guardian hervorhebt, hat die 21-Jährige häufig ihre Stimme erhoben, um gegen gesellschaftliche Themen wie den Völkermord in Gaza oder die Black-Lives-Matter-Proteste zu protestieren, und hielt bereits mit 16 Jahren eine Rede. Ihre Großmutter, Yvonne Lee Odom, half in den 1960er Jahren bei der Aufhebung der Rassentrennung öffentlicher Schulen in Delray Beach, Florida.

Gauff, Gewinnerin von zwei Grand Slams (US Open 2023 und Roland Garros 2025), ist derzeit die beste amerikanische Spielerin im WTA-Ranking und belegt den vierten Platz vor ihren Landsleuten Jessica Pegula und Amanda Anisimova. Gauff debütiert bei den 32 Finalen der Dubai Championships gegen Anna Kalinskaya gegen Anna Kalinskaya gegen 22:20 Uhr am Dienstag.

Bei den Olympischen Winterspielen in Italien haben sich andere amerikanische Athleten trotz Kritik von Donald Trump zu den sozialen Ungerechtigkeiten in ihrem Heimatland geäußert.