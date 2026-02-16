Der Direktor der Dubai Tennis Championships fordert härtere Strafen für Spieler wie Sabalenka und Swiatek

HQ

Direkt nach dem ersten WTA Masters 1.000 der Saison, dem Qatar Open, bei dem Karolina Muchova die Kanadierin Victoria Mboko besiegte, die dennoch zum ersten Mal in ihrer Karriere in die Top 10 einstieg, beginnt heute das zweite Masters des Jahres, die Dubai Tennis Championships, mit der ersten Reihe von Runden der letzten 32 Partien.

Elena Rybakina, Amanda Anisimova, Coco Gauff, Jessica Pegula und Mirra Andreeva sind die topgesetzten Spielerinnen des Turniers, das mehrere Ausfälle erlebt, darunter kürzliche Rückzüge von Mboko und Muchova aufgrund ihres jüngsten Doha-Finales, aber auch die auffälligen Abwesenheiten der Weltranglisten-1 und -2 Aryna Sabalenka (die ebenfalls die Qatar Open verpasste) und Iga Swiatek. sowie Naomi Osaka und Madison Keys.

Die Reihe von Rücktritten hat zu Beschwerden von Salah Tahlak, dem Direktor der Dubai Tennis Championship, geführt, der die WTA um härtere Strafen für Tennisspieler bitten wird, die diese Veranstaltungen verpasst haben, und deren Gründe für das Verpassen der Turniere infrage stellt. "Die Gründe für den Entzug waren etwas seltsam. Iga sagte, sie sei mental nicht bereit für den Wettkampf, während Sabalenka einige leichte Verletzungen hat", sagte Tahlak am Samstag gegenüber The National (via GulfNews). "Ich finde, es sollte eine härtere Strafe für die Spieler geben, nicht nur Geldstrafen, sie sollten auch Rangpunkte abgezogen werden."

"Ich habe sogar den Arzt gefragt, was die Verletzung ist? Er sagte, es sei eine leichte Verletzung, nicht eine, die sie zum Rückzug aus dem Turnier zwingen würde. Und für Iga fragte ich: 'Ist das nicht eine seltsame Entscheidung?'", sagte ein enttäuschter Tahlak, nachdem er die beiden besten Spielerinnen im Frauen-Tenniszirkel verloren hatte.

Der Direktor der Dubai Tennis Championships schlägt Punktabzug statt Geldstrafen vor

Sabalenka, die letzten Monat beim Australian-Open-Finale von Elena Rybakina überrascht wurde, hat seit dem 31. Januar nicht mehr gespielt. Es sollte nicht überraschen, denn die Belarusin sorgte Anfang dieses Jahres für Schlagzeilen, als sie sagte, sie habe nichts dagegen, Sanktionen zu riskieren, da sie absichtlich einige verpflichtende Veranstaltungen auslassen werde. "Die Regeln sind bei den Pflichtdisziplinen ziemlich knifflig, aber ich schwänze trotzdem ein paar Disziplinen, um meinen Körper zu schützen, weil ich letzte Saison große Schwierigkeiten hatte", sagte Sabalenka im Januar.

Tahlak sagte jedoch am vergangenen Wochenende, dass Geldstrafen nicht viel ausrichten werden, und er meint, WTA sollte den Spielern Punkte abziehen. "Vor vielen Jahren zog sich Serena Williams zurück und wurde mit einer Geldstrafe von 100.000 Dollar belegt. Aber was sind 100.000 Dollar? Sie spielte woanders und verdiente 1.000.000 Dollar."

"Wir haben ein Treffen in Rom, und ich möchte dieses Thema beleuchten. Wir haben einen Vertreter im Namen der internationalen Gruppe, der für uns mit der WTA spricht. Denn es ist schade, dass wir so große Summen ausgeben, um unsere Einrichtungen aufzurüsten, und am Ende sind die Spieler der Hauptteil."

Die Dubai Tennis Championships, die zweite WTA Masters 1000 des Jahres, laufen bis Samstag, den 21. Februar.