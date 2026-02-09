Donald Trump nennt den Skifahrer Hunter Hess einen "echten Verlierer" nach Äußerungen zur Vertretung der USA

HQ

Donald Trump hielt sich letzten Sonntag auf seinem Social-Media-Truth Social nicht zurück. Er kritisierte nicht nur Bad Bunnys Leistung beim Super Bowl, sondern teilte auch sehr unfreundliche Worte mit Hunter Hess, dem 27-jährigen amerikanischen Freestyle-Skifahrer, der auf einer Pressekonferenz bei den Olympischen Winterspielen sagte, er habe "gemischte Gefühle" darüber, sein Land in Italien zu vertreten.

"Es passiert offensichtlich viel, das mir nicht besonders gefällt, und ich glaube, viele andere sind es nicht", sagte er schüchtern während einer Pressekonferenz am vergangenen Freitag. "Für mich ist es eher so, dass ich meine Freunde und Familie zu Hause vertrete, die Menschen, die vor mir vertreten haben, all die Dinge, von denen ich glaube, dass sie an den USA gut sind.

Nur weil ich die Flagge trage, heißt das nicht, dass ich alles repräsentiere, was in den USA passiert", fügte er hinzu und bezog sich vermutlich auf die Gegenreaktion gegen die anti-immigrantische Polizei (ICE), eine Taskforce, die kürzlich zwei Menschen in Minneapolis ermordet hat, die bei den Olympischen Spielen in Mailand-Cortina präsent ist.

Trump sagte in seinen sozialen Medien, Hess "vertritt sein Land nicht" und "er hätte sich nicht für das Team bewerben sollen, und es sei schade, dass er darin ist. Es ist sehr schwer, jemandem wie ihm die Daumen zu drücken", und fügte ein großes "MAKE AMERICA GREAT AGAIN!" hinzu." in seinem Posten. Der US-Präsident nannte ihn außerdem "einen echten Verlierer".