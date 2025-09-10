Tennis Canada beschließt, das David Cup-Spiel zwischen Kanada und Israel unter Ausschluss der Öffentlichkeit auszutragen

HQ

An diesem Wochenende kehrt der Davis Cup mit weiteren Qualifikationsspielen und Gruppenspielen zurück. In den kommenden Tagen stehen die Niederlande gegen Argentinien, Australien gegen Belgien, USA gegen Tschechien, Dänemark gegen Spanien und Kanada gegen Israel auf dem Programm. Das Spiel findet diesen Freitag und Samstag, den 12. und 13. September, in Halifax, New Scotland, statt, und aus Sicherheitsgründen hat sich Tennis Canada dafür entschieden, das Spiel hinter verschlossenen Türen stattfinden zu lassen. Es wird auch keine Medien geben.

Zuvor hatten mehr als 400 Athleten, Akademiker und Schriftsteller aus Kanada in einem unterzeichneten Brief die Absage des Spiels gefordert.

Der kanadische Tennisverband fand die Entscheidung "enttäuschend", aber "der einzige Weg, sowohl die Beteiligten zu schützen als auch die Veranstaltung selbst zu erhalten." Die Tickets waren bereits verkauft, und die Käufer erhalten eine Rückerstattung. "Etwa 1.500 Tickets pro Tag werden erstattet", sagte ein Sprecher von Tennis Canada (via ESPN). "Als gemeinnützige Organisation prüfen wir noch die finanziellen Auswirkungen dieser Entscheidung, aber es ist klar, dass sie zu einem erheblichen Umsatzverlust für uns führen wird."

Die internationale Ablehnung Israels für seinen Völkermord an Gaza hat zugenommen, und obwohl Israel von keinem Wettbewerb ausgeschlossen wurde, zielen die Demonstranten häufig auf Wettbewerbe ab, bei denen israelische Mannschaften oder Athleten stattfinden, wie das Fußballspiel Italien gegen Israel und vor allem das Radrennen Vuelta a España.