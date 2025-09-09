Proteste gegen Israel unterbrechen die Vuelta a España erneut, diesmal mit einem Sieger

HQ

La Vuelta a España wurde heute Nachmittag mit der 16. Etappe in Galizien fortgesetzt und wie erwartet ließen die Proteste gegen Israel nicht nach, obwohl das Team Israel Premier Tech den Namen des Landes von den Trikots der Fahrer entfernt hatte. Im Gegenteil: Wie schon letzte Woche in Bilbao musste das Etappenende neutralisiert werden, und stattdessen nahmen sie die Zeiten bei Kilometer 8.

Im Gegensatz zu den anderen Gelegenheiten, die keinen Etappensieger hatten, ließen sie zu, dass der erste Fahrer, der die improvisierte Ziellinie überquerte, die Etappe gewann. Der kolumbianische Ineos-Fahrer Egan Bernal schlug in der letzten Ausreißergruppe den Lokalmatador Mikel Landa und holte sich den bitteren Sieg.

Tausende von Demonstranten störten den normalen Ablauf des Rennens, nicht nur im Ziel, sondern auch dazwischen, und blockierten die Straße komplett mit einem Baumstamm. Die Fahrerinnen und Fahrer erhielten die Durchsage 15 km vor dem Ziel.

Ein Fahrer, Javier Romo vom Movistar Team, der am vergangenen Donnerstag auf der 12. Etappe Zweiter wurde, musste nach einem Sturz am Sonntag, der von einem Demonstranten verursacht wurde, aufgrund von Schmerzen aufgeben.

In der Gesamtwertung gab es auf der Etappe keine Veränderungen: Jonas Vingegaard vom Team Visma führt, Joao Almeida von UAE Emirates jagt ihn mit 48 Sekunden Rückstand, und auf dem dritten Platz liegt Tom Pidcock mit 2:38 Minuten Rückstand.