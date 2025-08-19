Sportler und Aktivisten in Kanada fordern die Absage eines Davis-Cup-Spiels gegen Israel

HQ

413 Sportler, Aktivisten, Akademiker und Schriftsteller unterzeichneten einen Brief an Tennis Canada, in dem sie die Absage des Davis-Cup-Spiels gegen Israel forderten, das am 12. und 13. September in Halifax, Kanada, ausgetragen werden sollte. Das Duell ist Teil der Davis Cup Qualifikation 2026. In dem Brief fordern sie jedoch die kanadischen Tennisfunktionäre auf, "auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen" und sich zu weigern, die Tennisspiele gegen die Tennisspieler auszurichten, im Gegensatz zum Völkermord auf Gaza.

In dem Brief heißt es, dass die kanadische Regierung Israels Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, und Verteidigungsminister, Bezalel Smotrich, sanktioniert hat, während sie Kanada auffordern, ausdrücklich anzuerkennen, dass Israel einen Völkermord verursacht. Unter den Unterzeichnern befinden sich der Olympiasieger Mohammed Ahmed, drei UN-Sonderberichterstatter und zwei palästinensische Fußballnationalspielerinnen.

Tennis Canada teilte jedoch mit, dass das Spiel wie geplant stattfinden werde, wobei "die anhaltende und zutiefst komplexe Situation im Nahen Osten" anerkannt werde, der Schwerpunkt jedoch darauf liege, "einen sicheren, fairen und professionellen Wettbewerb für alle Athleten, Mitarbeiter, Freiwilligen und Zuschauer zu gewährleisten" (via National Post).

Unterdessen teilte der Internationale Tennisverband (ITF), der Organisator des Davis Cups, mit, dass er Israel nicht von der Teilnahme ausschließen werde, da es auch nicht vom Internationalen Olympischen Komitee suspendiert wurde. "Wir sind uns bewusst, dass es sich um eine hochkomplexe Situation handelt, die weit über den Sport hinausgeht. Israel wurde jedoch nicht von internationalen Sportveranstaltungen ausgeschlossen und es wurde nicht vom Internationalen Olympischen Komitee suspendiert", sagten sie.