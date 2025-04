Teenager Joao Fonseca kehrt dominant zu den Madrid Open zurück

HQ

Joao Fonseca, einer der Durchbrüche des Jahres im Tennis und ein potenzieller großer Champion für die Zukunft, hat seinen Lauf bei den Madrid Open dominiert. Der 18-jährige Brasilianer kehrte nach Madrid zurück, in die Stadt, in der er im vergangenen Jahr mit nur 17 Jahren der jüngste Spieler wurde, der beim spanischen ATP 1.000 gewann.

Jetzt, bereits mit einer Trophäe in der Glocke, bei den Argentinian Open in Buenos Aires (und damit auch der 10. jüngste Titelgewinner in der Geschichte der Tour), schlug die Nummer 65 der Welt die Nummer 114 der Welt, Elmer Moller aus Dänemark, mit 6:2, 6:3.

Fonseca beginnt so seinen Lauf bei der unerbittlichen europäischen Sandplatz-Turnierserie, die er liebt. "Ich liebe es, auf Sand zu spielen. Ich bin auf Sand geboren, also spiele ich gerne darauf, auch in der Höhe. Ich konzentriere mich gerne auf meine Aufschläge und spiele aggressiv, also fühle ich mich diese Woche gut", sagte Fonseca am ATP.com. Sein nächster Rivale wird jedoch viel härter sein: Tommy Paul, die Nummer 12 der Welt.