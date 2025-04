Aufsteiger in Dänemark: 21-Jähriger gewinnt groß im Challenger Tour

HQ

Elmer Möller, ein 21-jähriger dänischer Tennisspieler, klettert in der ATP-Rangliste nach einem überwältigenden Sieg bei der Open de Oeiras, einem Challenger 125 in Portugal, und besiegt Spieler, die viel höher gesetzt sind als er. Dazu gehört auch der Argentinier Francisco Comesaña im Finale, der topgesetzte Titelverteidiger, der vor dem Spiel, das mit 6:0, 6:4 endete, die Nummer 61 der Weltrangliste war.

Möller setzte sich auch gegen Thiago Monteiro und Roman Safiullin durch und holte sich seinen zweiten ATP-Challenger-Titel (die zweithöchste Runde in der ATP). Seinen ersten Titel holte er ebenfalls in Portugal, 2024 in Braga.

Mit dem Sieg klettert Möller um 34 ATP-Punkte nach oben und erreicht ein Karrierehoch von 114 Punkten. Er ist der derzeit zweitbeste dänische Tennisspieler nach Holger Rune, der am vergangenen Sonntag Carlos Alcaraz in Barcelona besiegte.

Und sie sind beide gleich alt (21), wenn er also das Tempo beibehält, wäre es vielleicht nicht überraschend, dass Möller in nicht allzu ferner Zukunft die ATP-Tour erreicht... Er ist bereits für die Madrid Open in Madrid und hat seine ersten beiden Qualifikationsspiele gegen Kamiil Majchrzak und Nishesh Basavareddy gewonnen.