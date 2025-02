Merken Sie sich seinen Namen: Fonseca wird jüngster Südamerikaner, der einen Titel auf der ATP-Tour gewinnt

HQ

Merken Sie sich den Namen João Fonseca: Sie werden ihn in den kommenden Jahren noch viel öfter hören. Der 18-jährige Brasilianer hat gerade seinen ersten ATP-Titel gewonnen, bei den Argentina Open, vor dem Favoriten Francisco Cerúndolo. Fonseca lag vor dem Finale in Bueno Aires noch auf Platz 99 der ATP-Rangliste, am Montag springt er auf Rang 68. Der 26-jährige Cerúndolo wurde 28.

Fonseca hat mehrere Rekorde gebrochen. Vor einem Jahr lag er noch auf Platz 648 der ATP-Rangliste. Jetzt, mit 18 Jahren und 5 Monaten, hat er das erste Finale gewonnen, das er erreicht hat, und ist damit der 10. jüngste Titelgewinner in der Geschichte der Tour und der jüngste Südamerika-Champion in der ATP-Tour-Ära seit 1990. Er ist auch der jüngste Spieler, der jemals die Argentinian Open gewonnen hat, und übertrifft damit Carlos Alcaraz, der 18 Jahre und 9 Monate alt war, als er die Argentinian Open 2023 gewann.

"Sogar in Argentinien gibt es einige Brasilianer, die mir zujubeln", sagte Fonseca. "Das ist einfach unglaublich. Jeder Brasilianer, jeder aus seinem Land möchte diese Unterstützung aus dem eigenen Land. Für mich ist das, was ich lebe, einfach unglaublich."

Die Zeit wird zeigen, ob Fonseca in Zukunft ein führender Tennisspieler wird und sich Sinner und Alcaraz als Teil der neuen Generation von Stars anschließt. Anfang des Jahres hat er bereits einen Schwergewicht, Andrey Rublev, in der Qualifikation für die Australian Open besiegt.