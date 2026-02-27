Team-USA-Eishockeyspieler Brady Tkachuk reagiert auf das vom Weißen Haus geteilte KI-Video: "Das würde ich niemals sagen."

HQ

Team USA besiegte Kanada im Herren-Eishockey-Goldmedaillenspiel bei den Olympischen Winterspielen 2026, und das Weiße Haus veröffentlichte auf TikTok ein Video, in dem eine KI verwendet wurde, um Brady Tkachuk zu sprechen, wobei der Spieler sagte: "Sie haben unsere Nationalhymne ausgebuht, also musste ich rauskommen und diesen Ahornsirup-fressenden Typen eine Lektion erteilen. Kanada, wir besitzen dich, kleiner Bruder."

Natürlich hat Brady das nie gesagt, und in einem Interview mit seinem ersten NHL-Spiel für die Ottawa Senators nach den Olympischen Spielen sagte er: "Es ist eindeutig unecht, denn es ist nicht meine Stimme, nicht meine Lippen, die sich bewegen. Ich habe keine Kontrolle über eines dieser Konten."

"Ich weiß, dass diese Worte nie aus meinem Mund kommen würden, also kann ich nichts dagegen tun. Das war nicht das, was ich sagen wollte. Das würde ich niemals sagen. Das bin nicht, wer ich bin" (über BBC).

Hier ist das Video, das das Weiße Haus auf TikTok gepostet hat:

Die Spieler von Team USA entschuldigen sich bei der Frauenmannschaft dafür, dass sie über Trumps Witz gelacht haben

Dieses KI-Video war bei weitem nicht die einzige Kontroverse nach dem kompletten Sieg von Team USA im Eishockey, da auch das Frauenteam Gold gewann. Als Trump jedoch das Männerteam anrief, machte er einen sexistischen Witz und sagte, er müsse auch das Frauenteam anrufen, sonst würde er "wahrscheinlich enthoben".

Die Kontroverse nahm zu, als einige männliche Spieler über Trumps Witz lachten, aber die Kapitänin der Frauenmannschaft, Hilary Knight, spielte die Kontroverse bei ihrem männlichen Gegenstück auf und sagte, es gebe "ein echtes Maß an Unterstützung und Respekt, das von einem schnellen Ausrutscher überschattet wird".

Viele der Spieler, die lachten, entschuldigten sich später, und Tkachuks Bruder Matthew Tkachuk sagte, dass beide Teams sehr eng und unterstützend seien. "Wir lieben das Frauenteam und das Frauenteam hat uns geliebt, und wir sind so stolz darauf, dass wir alle Goldmedaillen gewonnen haben."