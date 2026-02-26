Team-USA-Eishockeykapitänin Hilary Knight bezeichnet Trumps Witz als geschmacklos und verteidigt das Herrenteam

HQ

Die Vereinigten Staaten gewannen 33 Medaillen bei den Olympischen Winterspielen 2026, davon 18 Goldmedaillen, darunter beide im Eishockey, für Männer- und Frauenteams, und besiegten in beiden Fällen die Nachbarn Kanada. Donald Trump rief persönlich das Männerteam an, um ihnen zu gratulieren, und sagte, er müsse auch ihre weiblichen Kollegen fragen, sonst würde er "wahrscheinlich enthoben" werden.

Der diskriminierende und sexistische Witz von Trump führte zu offensichtlicher Kritik am US-Präsidenten, aber auch an der Herrenmannschaft, nachdem einige Spieler über Trumps Äußerungen gelacht hatten. Als das Frauenteam schließlich am Dienstag eine Einladung erhielt, an Trumps State of the Union-Rede in Washington DC teilzunehmen, lehnten sie ab.

Nun hat die Eishockeykapitänin Hilary Knight Trump für seine Äußerungen scharf kritisiert, aber ihre männlichen Kollegen verteidigt. "Es war irgendwie ein geschmackloser Scherz, und leider überschattet das einen Großteil des Erfolgs, nämlich dass nur Frauen bei den Olympischen Spielen für Team USA getragen und beeindruckende Goldmedaillenleistungen erzielt haben", sagte Knight zu ESPN.

"Frauen sind nicht minderwertig, und ihre Leistungen sollten von nichts anderem überschattet werden als davon, wie großartig sie sind", fügte Knight hinzu und hoffte, dass diese Kontroverse "ein guter Lernpunkt wird, um uns wirklich darauf zu konzentrieren, wie wir über uns Frauen sprechen, nicht nur im Sport, sondern auch in der Industrie".

Schließlich verteidigte Knight das Herren-Eishockeyteam trotz der Lacher über Trumps Witz und sagte, sie seien in einer schwierigen Lage und hätten echte Unterstützung und Respekt erhalten, "überschattet von einem schnellen Ausrutscher".