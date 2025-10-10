Tausende von Menschen versammeln sich auf den Straßen Manchesters, um sich ein letztes Mal von Ricky Hatton zu verabschieden

HQ

Tausende von Menschen versammelten sich in den Straßen von Manchester, um Ricky Hatton, dem britischen Boxer, der im vergangenen September im Alter von 46 Jahren verstorben ist, ihren Respekt zu zollen. Hatton war einer der besten Boxer seiner Generation, genauso wie Floyd Mayweather und Manny Pacquiao, und wohl der beste britische Boxer aller Zeiten, mit Weltmeistertiteln im Halbweltergewicht und Weltergewicht, und es wurde erwartet, dass er in diesem Jahr ein Comeback feiern würde.

Sein plötzlicher Tod schockierte die Welt des Boxens und insbesondere die Stadt Manchester, in der Hatton eine Ikone war. Ein Beweis dafür ist, dass sich Tausende von Menschen versammelten, um der Prozession durch die Straßen von Manchester zu folgen, die mehrere wichtige Orte für Hatton durchquerte, wie den Cheshire Cheese Pub, die Harehill Tavern oder das New Inn, wo Hatton früher hinging, das Hatton's Gym und das Etihad Stadium für Manchester City, den Fußballverein, den Hatton unterstützte, bevor es zur Kathedrale von Manchester ging.

Der Trauerzug wurde von dem Van aus der Sitcom Only Fools and Horses aus dem Jahr 1981 angeführt. Hatton war ein so großer Fan, dass er den Van kaufte und durch die Stadt fuhr, wie die BBC berichtete.

Viele seiner ehemaligen Boxkollegen nahmen an der Beerdigung teil, wie Frazer Clarke und Natasha Jonas, die Brüder Tyson und Tommy Fury, die ehemaligen Boxer Amir Khan, Scott Welch, Frank Bruno, Barry McGuigan und Anthony Crolla. Zu den weiteren Teilnehmern gehören Liam Gallagher von Oasis, von dem Hatton ein großer Fan war, sowie der ehemalige Stürmer von Mannchester United, Wayne Rooney, der Komiker Paddy McGuinness und der Schauspieler Dean Gaffney.

Neben seinen boxerischen Fähigkeiten wurde Ricky Hatton für sein Charisma, seine Freundlichkeit und sein Eintreten für die psychische Gesundheit respektiert, nachdem er mit Depressionen zu kämpfen hatte. Einer seiner letzten Videoauftritte war ein Video, das er an einen 10-jährigen Jungen schickte, der in der Schule gemobbt wurde.