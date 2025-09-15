Video zeigt, wie Boxlegende Ricky Hatton vor seinem tragischen Tod einem gemobbten Jungen sagt, er solle "das Kinn oben halten"

HQ

Nur wenige Tage, bevor sein plötzlicher Tod die Sportwelt erschütterte, teilte die Boxlegende Ricky Hatton eine emotionale Nachricht mit einem 10-jährigen Jungen, der in der Schule gemobbt wurde.

Der "Hitman", der im Alter von 46 Jahren tot in seinem Haus in Manchester aufgefunden wurde, filmte sich selbst, wie er dem jungen Louie, einem aufstrebenden Kämpfer, der von seinen Klassenkameraden verspottet wurde, Worte der Kraft und Ermutigung gab. In dem Clip sagte Hatton zu dem Jungen:

"Sogar ich hatte einen Mobber, als ich in der Schule war. Du hast das Richtige getan, als du mit dem Boxen begonnen hast. Nicht, um sich selbst zurückzuholen, sondern weil es dir Selbstvertrauen gibt. In dem Moment, in dem diese Mobber das sehen, lassen sie dich in Ruhe. Halte dein Kinn hoch und viel Glück, Sohn."

Das Video wurde erst vor sechs Tagen von Louies Mutter online gestellt. Heute, nach Hattons tragischem Tod, beschrieb sie es als etwas, das die Familie "für immer in Ehren halten würde".

Hatton, der auch als "Champion des Volkes" bekannt ist, hat nach seinem plötzlichen Tod Manchester und die gesamte Sportgemeinschaft in Trauer versetzt. Fans legten Blumen vor seinem Haus nieder, während aus der ganzen Welt Tribute eintrafen.

Von schillernden Nächten im Ring bis hin zu seinem bodenständigen Charisma außerhalb des Rings wird Hattons Vermächtnis weiterleben, und in einer letzten, ergreifenden Geste erinnerte er einen kleinen Jungen und die Welt an die Kraft von Freundlichkeit und Widerstandsfähigkeit. Ruhe in Frieden, Ricky Hatton.