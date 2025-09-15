Die britische Boxlegende Ricky Hatton stirbt im Alter von 46 Jahren, Monate nach der Ankündigung ihres Comebacks

HQ

Ricky Hatton, britischer Boxer und ehemaliger Weltmeister, wurde am Sonntag im Alter von 46 Jahren tot in seinem Haus aufgefunden. Unter dem Spitznamen "Hitman" nahm er zwischen 1997 und 2012 an Wettkämpfen teil, als er in den Ruhestand ging. Er hielt Weltmeistertitel im Halbweltergewicht und Weltergewicht und hatte für später 2025 einen Comeback-Kampf angekündigt.

Hatton litt an Depressionen und Alkoholismus und sprach über den Bedarf an psychologischer Hilfe für Boxer, insbesondere nach ihrem Rücktritt, da psychische Probleme unter Boxern häufig sind. "Wenn ein Boxer sich outen und sagen kann, dass er jeden Tag kämpft und weint, wird das einen großen Unterschied machen. Nachdem ich das durchgemacht habe, sehe ich es jetzt als meine Aufgabe an, Menschen zu helfen, die an psychischen Erkrankungen leiden", sagte er einmal der BBC.

Hatton wurde für seine Arbeit und seine Entschlossenheit sowohl auf als auch neben dem Ring bewundert und wird als einer der größten britischen Athleten aller Zeiten in Erinnerung bleiben. Am Sonntag fanden Ehrungen und Gedenkfeiern statt, darunter eine Schweigeminute beim Manchester-Derby, bei der Manchester City an ihn als einen ihrer beliebtesten Fans erinnerte.