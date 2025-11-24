Tadej Pogacar bestreitet Gerüchte über einen vorzeitigen Ruhestand nach Los Angeles: "Ich genieße diesen Sport, ich habe keine Sorgen."

HQ

Tadej Pogacar hatte ein äußerst erfolgreiches Jahr, gewann zum vierten Mal die Tour de France, die Welt- und Europameisterschaften, die monumentalen Tour von Flandern, Il Lombardia und Lüttich-Bastogne-Lüttich... All diese Arbeit forderte jedoch seinen Tribut von seinem Körper, und er wollte fast die Tour de France wegen einer Verletzung verlassen, die er bis Monate später geheim hielt und manchmal andeutete, dass er über einen Rücktritt nachdachte.

In einem kürzlichen Interview mit La Gazzetta dello Sport (über Eurosport) wies der 27-jährige slowenische Radsportfahrer jedoch Gerüchte zurück, dass er nach den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles über einen Rücktritt nachdenke: "Die Idee, 2028 in den Ruhestand zu gehen, stand nie auf dem Tisch. Ich habe einen Vertrag bis 2030 unterschrieben, und es sei denn, bis dahin passiert etwas Verrücktes, werde ich ihn einhalten. Wenn ich mir da nicht sicher wäre, hätte ich diesen Vertrag nicht unterschrieben.

Jedes Jahr verbessert sich das Team, und ich fühle mich immer mehr wie Teil einer Familie. Ich kann mir nirgendwo anders vorstellen, und wenn ich auch nach 2030 weiter fahren will, ist es sehr wahrscheinlich mit den VAE. Aber es liegt noch ein weiter Weg vor mir: Ich bin entspannt, genieße diesen Sport und habe keine Sorgen."

Tadej Pogacar möchte so viele verschiedene Siege wie möglich erringen

Tadej Pogacar räumt Zweifel aus, seine Karriere vorzeitig zu beenden, und beabsichtigt, mindestens bis 2030, wenn sein Vertrag ausläuft, beim UAE Team Emirates-XRG zu bleiben. Im nächsten Jahr könnte er sich Anquetil, Merckx, Hinault und Induraín als einzige Radfahrer anschließen, die die Tour de France dreimal in Folge gewonnen haben, außerdem die letzten beiden Monumente, die er nicht gewonnen hat, Paris-Roubaix und Mailand-San Remo... oder zum ersten Mal La Vuelta gewinnen.

Wenn ich wählen müsste, würde ich die größte Vielfalt an Siegen wählen. Das würde ich sogar dem Sieg über sieben Touren vorziehen. Ja, die Tour ist das größte Rennen, aber in den anderen Rennen muss man zum Sieg immer gegen die Besten kämpfen. Und deshalb sind sie für mich alle auf derselben Ebene.