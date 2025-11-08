Tadej Pogacar hätte die Tour de France 2025 aufgrund einer Knieverletzung fast aufgegeben

HQ

Tadej Pogacar gewann im vergangenen Sommer seine vierte Tour de France, nur eine seiner vielen Trophäen, die er in diesem Jahr in die Höhe stemmen konnte. Gegen Ende des Rennens hätte er diese jedoch aufgrund einer Knieverletzung fast aufgegeben, wie er kürzlich in Siol.sl verriet: "Am Tag nach der Etappe mit dem Ziel am Mont Ventoux (16. Etappe) hatte ich Probleme mit meinem Knie und ich begann zu zweifeln, ob ich überhaupt weitermachen kann. ob ich in der Lage sein würde, die Königsetappe zu ertragen".

Und diese Woche verriet sein Teamkollege Tim Wellens, wie ernst die Lage war: "Ich glaube, er hat es erwähnt, also können wir es jetzt sagen", verriet er in einem Interview mit L'Equipe. "Auf der Valence-Etappe sagte er zu mir: 'Tim, wir haben ein Problem, mein Knie bringt mich um'. So sehr, dass er den ganzen Weg zum Auto des Arztes ging, um sich untersuchen zu lassen. Er ging nach dem Rennen ins Krankenhaus, um sich untersuchen zu lassen, sie fanden eine Entzündung oder so etwas, und niemand wusste es! Ich war überzeugt, dass es auslaufen würde. Er hatte große Schmerzen, wir hatten Zweifel an seiner Fähigkeit, das Spiel zu beenden."

"Wir dachten sogar, dass er das Rennen aufgeben würde. Im Teambus konnten wir sehen, dass es seinem Körper nicht gut ging, er war völlig flüssig, er hatte zugenommen", sagte Wellens (via CyclingNews).

Pogacar konnte keine der letzten acht Etappen gewinnen, und einige Kommentatoren kritisierten seine defensive Taktik und seinen mangelnden Angriff gegen Jonas Vingegaard in diesen Etappen. "Alle haben sich gefragt, warum er nicht angegriffen hat, was verständlich war. Danach machten wir uns körperlich Sorgen um ihn, aber mental war ich überrascht zu lesen, dass er unbedingt nach Hause wollte. Denn unter uns gesagt, wir hatten wirklich eine tolle Zeit."

Nach dem Rennen sagte Pogacar in Interviews , dass er sich müde fühlte, und es ist kein Wunder, dass er sich Wochen später entschied, die Vuelta a España zu verpassen.