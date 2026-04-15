Superman: Man of Tomorrow beginnt nächste Woche mit den Dreharbeiten

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Obwohl 2026 auf DC-Front bisher ruhig war, gibt es viele Anzeichen dafür, dass es ein großartiges Jahr wird. Im Juni feiert Supergirl Premiere, im August startet die TV-Serie Lanterns, und im Oktober kommt der Horrorfilm Clayface in die Kinos. Aber Tatsache ist, dass auch das nächste Jahr ein gutes wird, mit Superman, der in Man of Tomorrow zurückkehrt, unter anderem.

Das Drehbuch ist schon eine Weile fertig und wir wissen, dass Lars Eidinger den Hauptantagonisten des Films, Brainiac, spielt, der seine Feinde Lex Luthor und Superman zur Zusammenarbeit zwingen wird. Im Zusammenhang mit der derzeit laufenden CinemaCon wurde nun bekannt gegeben, dass die Produktion inzwischen so weit fortgeschritten ist, dass tatsächlich mit den Dreharbeiten begonnen wird.

Die Kameras werden also schon nächste Woche laufen, und damit werden die ersten Leaks wahrscheinlich online erscheinen. Man of Tomorrow soll am 9. Juli 2027 in den Kinos Premiere feiern, und laut mehreren Berichten wird Aaron Pierres Green Lantern im Film zu sehen sein, und Gerüchten zufolge wird er von Wonder Woman begleitet.