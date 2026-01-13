Bericht: Wonder Woman wird nächstes Jahr ihren ersten DCU-Auftritt haben

HQ

Wir wissen bereits, dass ein Wonder Woman-Film für das DCU in Arbeit ist, obwohl das Projekt wahrscheinlich noch einige Jahre entfernt ist. Allerdings scheint es laut neuen Gerüchten so, als müssten wir nicht lange warten, um sie auf der großen Leinwand zu sehen.

In der neuesten Folge des Podcasts The Hot Mic sagt Hollywood-Insider Jeff Sneider: "Ich weiß, dass James Gunn Wonder Woman besetzt." Der Plan ist offenbar, dass sie in der Superman-Fortsetzung Man of Tomorrow auftritt (in der Batman ebenfalls erwähnt, aber nicht auftritt), die im Sommer 2027 Premiere feiern soll. Man kann sich vorstellen, dass es ein kurzer Auftritt sein wird, ähnlich wie bei Supergirl in Superman.

Filminsider MyTimeToShineHello hat dieselben Informationen erhalten und schreibt (danke GeekTyrant):

"Es stimmt, dass sie jede junge 'heiße' (also angehende) Schauspielerin für die neue weibliche Hauptrolle in Man of Tomorrow suchen, aber sie brauchen sie auch, dass sie groß, in ihren Zwanzigern ist und Kampffähigkeiten hat."

Man of Tomorrow feiert am 9. Juli 2027 Premiere, und die Dreharbeiten beginnen im April. Wenn Wonder Woman dort tatsächlich auftaucht, ist es sehr wahrscheinlich, dass Informationen über ihre Teilnahme durchsickern – und hoffentlich auch, wer letztlich die Rolle bekommen hat.