Aaron Pierres Green Lantern wurde bestätigt in Man of Tomorrow

Seit Beginn der zweiten Staffel von Peacemaker im August 2025 haben wir nichts Neues mehr von DCU zu sehen. Aber im Juni erscheint Supergirl, gefolgt von Lanterns im August und Clayface im Oktober.

Und apropos Lanterns: Es sieht so aus, als würden wir in nicht allzu ferner Zukunft mehr von mindestens John Stewart (gespielt von Aaron Pierre), einem Green Lantern, sehen. Der Hollywood Reporter hat bekannt gegeben, dass Pierre im Juli 2027 in der Superman-Fortsetzung Man of Tomorrow auftreten wird.

Wie Sie sich wahrscheinlich erinnern, haben wir in Superman auch einen weiteren Green Lantern kennengelernt, nämlich Guy Gardner, brillant gespielt von Nathan Fillion. Es wurde bereits bestätigt, dass er in Lanterns auftaucht, aber ob er auch in Man of Tomorrow auftreten wird, ist noch unklar.

Übrigens konnten wir kürzlich den ersten Trailer zu Lanterns sehen, also falls du ihn damals verpasst hast, hast du unten eine weitere Chance. Es soll unter anderem von True Detective, Fargo und No Country for Old Men inspiriert sein.