Lars Eidinger wird Brainiac in Man of Tomorrow spielen

Am Wochenende hat James Gunn den Mann genannt, der den Hauptschurken in der Superman-Fortsetzung spielen wird, Man of Tomorrow. Während Spekulationen auf Namen aus ganz Hollywood hindeuteten, scheint Gunn über den Atlantik nach Europa gereist zu sein, um den Mann zu finden, der einen von Supermans größten Feinden spielen soll.

Dieser Mann ist niemand anderes als Lars Eidinger, wie Gunn selbst kürzlich in einem Beitrag in den sozialen Medien bestätigt hat. "Bei unserer weltweiten Suche nach Brainiac in Man of Tomorrow stieg Lars Eidinger an die Spitze. Willkommen im DCU, Lars", schrieb er. Eidinger, 49, ist ein deutscher Schauspieler und Rapper, der zuletzt für seine Arbeit in Babylon Berlin, der Miniserie Alles Licht, das wir nicht sehen (2023) und dem Film Sterben (2024) bekannt ist.

Eidinger stößt zu einer wachsenden Besetzung für Man of Tomorrow, das die Rückkehr von David Corenswet als Superman und Nicolas Hoult als Lex Luthor zeigen wird. Wir stellen uns vor, dass Rachel Brosnahan, Skyler Gisondo, Millie Alcock und viele weitere sogar Cameo-Auftritte im Film haben könnten, der am 9. Juli 2027 in die Kinos kommt.