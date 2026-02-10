Stephen Curry wird am Sonntag das All-Star Game verpassen: Sein 12. Pick in 17 Saisons

HQ

Das traditionelle NBA All-Star Game findet an diesem Sonntag, dem 15. Februar, statt und feiert seine 75. Ausgabe mit einer weiteren Änderung des Formats, um die große Kritik vom letzten Jahr auszugleichen. Die Fans (50 % der Wähler), aktuelle Spieler (25 %) und Journalisten (25 %) wählten die besten Spieler aus den Eastern und Western Conferences, wobei Stephen Curry von den Golden State Warriors zu den Top 5 im Westen gehörte, in seinem zwölften All-Star-Pick.

Stephen Curry (der den Animationsfilm GOAT produziert hat, der diese Woche in den Kinos läuft) hat seit dem 30. Januar aufgrund einer Knieverletzung nicht mehr gespielt und wird das Spiel am Sonntag sowie seine bevorstehenden Kompromisse (Spiele gegen Memphis Grizzlies und San Antonio Spurs diese Woche) verpassen. Curry sagte zu ESPN, dass es immer noch schmerzt und "wenn ich zu früh zurückkomme, könnte es aufflammen".

Laut Reuters erzielt Curry jedoch im Schnitt 27,2 Punkte pro Spiel, die fünfthöchste Gesamtzahl seiner 17-jährigen Karriere, obwohl er in dieser Saison 14 Spiele verpasst hat.

Das NBA All-Star Game 2026 wird einen teilweisen Team USA gegen Team World-Ansatz verwenden, bei dem drei Teams (zwei mit amerikanischen Spielern und eines mit internationalen Spielern) in einer Vorrunde mit 12-minütigen Matches spielen. Zum ersten Mal seit 2004 wurde LeBron James in der ursprünglichen Abstimmung nicht als Starter ausgewählt, sondern später als Ersatzspieler. Der Oklahoma City Thunder Guard Shai Gilgeous-Alexander wurde als Starter ausgewählt, wird aber das All-Star-Spiel wegen einer Bauchverletzung verpassen.