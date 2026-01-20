'No LeBron' ist auf X der Trend nach James' erster Abwesenheit im NBA All-Star seit 2004

HQ

Die NBA hat die 10 Starter des All-Star-Teams bekannt gegeben, die nächsten Monat am kommenden All-Star Game teilnehmen werden, und als die Fans die Liste sahen, ging auf X etwas viral: "Kein LeBron". Zum ersten Mal seit 2004 wurde LeBron James nicht in die All-Star-Liste berufen, die die zehn besten NBA-Spieler (oder zumindest die zehn beliebteren) wie von Fans, Spielern und Medien ausgewählt.

LeBron James wurde jedes Jahr für die letzten 21 unter die zehn besten Spieler der All-Stars ausgewählt. Letztes Jahr wurde er ausgewählt, spielte aber wegen einer Verletzung nicht. In dieser Saison, nachdem er 41 geworden ist, spielt James immer noch deutlich besser als jeder andere in seinem Alter, aber es fehlte ihm an Beständigkeit, zunächst verpasste er die ersten 14 Spiele wegen Ischiasschmerzen und spielte dann alle zwei Spiele, was er seinem Alter zuschreibt.

LeBron James könnte jedoch dennoch als Ersatzspieler für das NBA All-Star-Spiel ausgewählt werden, das am 1. Februar bekannt gegeben wird. Fans machen 50 % der Stimmen aus, während aktuelle NBA-Spieler und ein Medienpanel jeweils 25 % ausmachen.

Zehn All-Star NBA-Spieler der Saison 2025/26:

Ostkonferenz



Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks



Jaylen Brown | Boston Celtics



Jalen Brunson | New York Knicks



Cade Cunningham | Detroit Pistons



Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers



Western Conference



Stephen Curry | Golden State Warriors



Luka Dončić | Los Angeles Lakers



Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder



Nikola Jokić | Denver Nuggets



Victor Wembanyama | San Antonio Spurs



Das NBA All-Star-Spiel 2026 findet am 15. Februar im Heimstadion der Los Angeles Clippers statt, im Team World vs. Team USA Format, nach der Kritik an der letztjährigen Ausgabe. Glaubst du, LeBron James wird ins Match einsteigen?