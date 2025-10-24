Stellen Sie Kirby Air Riders vor dem Kauf auf die Probe, indem Sie an der bevorstehenden globalen Testfahrt teilnehmen

HQ

Nachdem Sie in den letzten Monaten fast zwei Stunden lang Masahiro Sakurai Kirby Air Riders gesehen und vorgeführt haben, werden Sie vielleicht froh sein zu hören, dass Nintendo vor der Veröffentlichung ein Testevent durchführt, wenn Sie sich immer noch nicht sicher sind, was das Spiel angeht und was Sie davon erwarten können.

Zweifellos eher als eine Möglichkeit gedacht, die Online-Elemente des Spiels und was nicht alles zu testen, ist es auch eine gute Gelegenheit, ein Gefühl für das Spiel zu bekommen und wie man so schön sagt, probieren Sie es aus, bevor Sie kaufen.

Es findet an den beiden Wochenenden statt, bevor das Spiel am 20. November stattfindet. Ab dem 7. November können Sie eine Demoversion des Spiels herunterladen und dann an den folgenden Sitzungen teilnehmen.



8. November - 8:00 Uhr GMT/9:00 Uhr MEZ bis 14:00 Uhr GMT/15:00 Uhr MEZ



9. November - 00:00 Uhr GMT/01:00 Uhr MEZ bis 6:00 Uhr GMT/7:00 Uhr MEZ



9. November - 15:00 Uhr GMT/16:00 Uhr MEZ bis 21:00 Uhr GMT/22:00 Uhr MEZ



15. November - 8:00 Uhr GMT/9:00 Uhr MEZ bis 14:00 Uhr GMT/15:00 Uhr MEZ



16. November - 00:00 Uhr GMT/01:00 Uhr MEZ bis 06:00 Uhr GMT/07:00 Uhr MEZ



16. November - 15:00 Uhr GMT/16:00 Uhr MEZ bis 21:00 Uhr GMT/22:00 Uhr MEZ



