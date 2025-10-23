Kirby Air Riders wird den Top Ride-Modus enthalten

HQ

Eine einstündige Präsentation, die Kirby Air Riders ? Nachdem wir vor ein paar Wochen gut 45 Minuten dem Spiel gewidmet hatten? Sogar Masahiro Sakurai selbst schien etwas verblüfft von der Idee des zweiten Whoppers eines Nintendo Direct, der sich auf das ziemlich bevorstehende Switch 2 -Spiel konzentriert, als der berühmte japanische Entwickler über die Prämisse scherzte, um die Show zu starten. Aber dann legte er nach, indem er enthüllte, dass es notwendig war, eine so umfangreiche Berichterstattung zu liefern, um wirklich sicherzustellen, dass die Fans wissen, was sie von diesem Projekt erwarten können.

Zu diesem Zweck begann Sakurai diese Präsentation mit der Beantwortung einer Frage, die viele Fans beschäftigten, nämlich dass Kirby Air Riders den von Fans gewünschten Top Ride -Modus unterstützen wird. Der kleinere und schnellere Modus wird verfügbar sein, mit einer Vielzahl von Optionen, die man gut nutzen kann.

Du kannst anpassen, gegen welche CPU-Rennfahrer du antrittst, wie schwer es ist, gegen sie anzutreten, auf welchen "Fahrzeugen" sie antreten, und dann verschiedene Strecken auswählen und auch die perfekte Anzahl von Runden auswählen. Du kannst dann in schnellen Runden Rennen fahren, in denen Gegenstände angeboten werden, die Chaos anrichten und die etablierte Ordnung stören können, und noch besser, du kannst das alles sogar online austragen, um dich mit Freunden über das Internet zu messen.

Sakurai enthüllte auch, dass der Top Ride -Modus zwar wie erwartet aus einer Top-Down-Perspektive gespielt wird, das Spiel jedoch einen Diorama -Modus unterstützt, in dem sich die Perspektive in einen fast isometrischen Winkel verschiebt, um die Dinge weiter aufzurütteln.

Unnötig zu erwähnen, dass Kirby Air Riders eine Menge in seinem Steuerhaus zu haben scheint, und mehr wird enthüllt, während wir in der Direct sprechen, die noch 45 Minuten (ja, 45 Minuten!) oder Laufzeit übrig hat.