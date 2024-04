Ubisoft wird im Juni Assassin's Creed Red, Star Wars und mehr zeigen

HQ

Wir wussten bereits, dass sowohl Xbox als auch PlayStation in den nächsten Monaten einige große Neuigkeiten enthüllen werden, und jetzt ist es an der Zeit, dass ein dritter beliebter Publisher sein Sommer-Event bestätigt.

Ubisoft enthüllt, dass der größte Ubisoft Forward-Showcase 2024 irgendwann am 10. Juni stattfinden wird. Wir erfahren nichts über Spiele, die gezeigt werden, aber du kannst dir absolut sicher sein, dass du mehr über Assassin's Creed Codename Red, Star Wars Outlaws und Prince of Persia Roguelite von Evil Empire erfährst. Vergessen wir auch Beyond Good & Evil 2, Splinter Cell Remake, Prince of Persia: The Sands of Time Remake, eines der neuen Far Cry-Spiele, ein neues Ghost Recon, Rayman und andere Möglichkeiten.

Was erhoffst du dir von Ubisoft Forward?