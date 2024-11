S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ist nach weniger als zwei Tagen ein Millionenseller

HQ

Nachdem wir die Steam-Charts schon vor der Premiere angeführt haben, sind wir nicht völlig überrascht zu hören, dass S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl einen großartigen Start hingelegt hat. Aber eine Bestätigung ist immer schön und per Threads verkündet der offizielle Account des Spiels nun, dass es bereits ein Millionenseller geworden ist.

Natürlich solltet ihr auch bedenken, dass der Titel mit Game Pass enthalten ist, sodass die Anzahl der Spieler wahrscheinlich viel höher ist.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl wurde am Mittwoch veröffentlicht und wir haben es überprüft und stellen fest, dass der ukrainische Entwickler GSC Game World ein wirklich gut gemachtes und spannendes Action-Abenteuer in der Verbotenen Zone rund um das verfallene Kernkraftwerk Tschernobyl bietet.