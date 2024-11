HQ

Der Wind frischt auf, während Sie einen schlammigen Weg hinunterstapfen. Du betest, dass es keine Emission ist, da du einfach zu weit von deinem Schutz entfernt bist, um eine Hoffnung auf Überleben in einem dieser nuklearen Stürme zu haben. Indem du dir ein Stück Brot in den Mund schiebst, stillst du den Hunger gerade genug, um dein Ziel zu erreichen. Auf dem Weg dorthin hört man in der Ferne das Knallen von Schüssen. Als du näher kommst, um der Sache auf den Grund zu gehen, findest du Banditen und die Wards - die angeblichen Friedenswächter der Zone - in einem Feuergefecht. Beide Seiten sehen dich als den Feind an, und so bist du gezwungen, den Übriggebliebenen zu erledigen. Danach kommen einige Mutanten, um die Knochen zu pflücken. Gedrungene, schreckliche Dinger mit Krallen, die dich in Stücke reißen können. Du versuchst heimlich zu entkommen, aber sie erschnüffeln dich. Da du nur noch wenige Patronen in deiner Schrotflinte hast, hoffst du, dass sie ausreichen werden, nur um ein gefürchtetes Klicken zu hören, als eine auf dich zuspringt. Deine Waffe hat sich verklemmt und du bist dabei, ein weiteres Opfer der Zone zu werden.

Willkommen bei S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Der dystopische Open-World-Shooter von GSC Game World ist endlich da. Mehrere Verzögerungen und sogar ein Krieg haben die Veröffentlichung dieses Spiels bedroht, aber keiner dieser externen Faktoren konnte es aufhalten, und jetzt, da es da ist, sind wir mehr als bereit, in die verstrahlte, tödliche Welt der Zone einzutreten.

HQ

Die Zone ist sowohl die Spielwelt, in der S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl stattfindet, als auch in gewisser Weise die Hauptfigur des Spiels. GSC Game World hat eine riesige Menge an Arbeitsstunden in die Handarbeit investiert, um diese weitläufige Welt zu erschaffen, und die Zeit hat sich eindeutig ausgezahlt. The Zone ist eine der beeindruckendsten Spielumgebungen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, und sie strahlt eine Einzigartigkeit aus, die die Vergleiche mit Metro, Fallout und anderen postapokalyptischen Shootern ausräumt, sobald man die ersten Stunden damit verbringt, durch die Zone zu spazieren. Es ist ein trostloser, gefährlicher Ort, an dem du in den Händen eines Banditen genauso leicht dein Ende finden kannst, wie du versehentlich in eine Anomalie eintreten kannst - ein Punkt in der Welt, an dem du in ein kleines schwarzes Loch gesaugt oder zufällig vom Boden aus in Brand gesetzt werden könntest - und doch genau so, wie es die Charaktere im Spiel beschreiben: die Zone hat einen Reiz. Ein unbeschreibliches Bedürfnis, weiterzumachen, die Gesetzlosigkeit und die Freiheit, die sie bietet, zu akzeptieren und sich wie ein Parasit an sie zu klammern, der die Zone mit all ihrem Wert in Anspruch nimmt.

Werbung:

Es schadet nicht, dass die Zone auch manchmal ein sehr schöner Ort ist. Obwohl ich nicht in der Lage war, die volle Freude an diesem Spiel bei maximalen Einstellungen zu erleben (worauf wir später noch eingehen werden), ist S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl immer noch ein wunderschönes Spiel. Die Zone hat nicht viel von einer abwechslungsreichen Umgebung, und normalerweise ist das Wetter der Schlüsselfaktor, um das Erscheinungsbild deiner Umgebung zu verändern, besonders wenn eine Emission den Himmel in eine völlig andere Farbe verwandeln kann, aber es ist immer noch ein faszinierender Ort visuell. Sümpfe, dichte Wälder, verlassene Bauernhöfe, sie alle zeigen das Engagement von GSC Game World, die Zone nicht zu einer fantastischen Idee eines nuklearen Ödlands zu machen, sondern zu einem realen Ort, der sich so geerdet anfühlt, dass man nicht anders kann, als ganz in ihn einzutauchen. Die Gesichtsanimationen sind auch sehr, sehr stark, selbst bei niedrigeren Einstellungen, und sie helfen den Charakteren, zum Leben zu erwachen, auch wenn die Sprachausgabe nicht immer da ist. Ich habe mit englischer Synchronisation gespielt, das mag also ein Fehler sein, den ich mir selbst gemacht habe, aber es gab immer noch einige herausragende Leistungen, wie die von Faust und Scar.

HQ

Du schlüpfst in die Rolle von Skif, einem neuen Stalker, der sich dauerhaft in der Zone befindet, nachdem sein Haus auf dem Festland abgebrannt ist, und ein Job mit einem Anomalie-Scanner geht schief. Die Geschichte des Spiels führt von dort aus weiter und dient im Wesentlichen als Ausrede für dich, an verschiedene Orte innerhalb der Zone zu reisen, die verschiedenen Fraktionen zu treffen und sie kennenzulernen, bevor du zum nächsten Ort weiterziehst. Es ist ein bisschen formelhaft, und da die Karte so groß ist, braucht jeder neue Bereich der Zone ein eigenes Basislager, in dem man sich ausruhen und mit Händlern handeln kann, was nur noch weiter durchgesetzt wird. Die Story-Missionen selbst sind jedoch abwechslungsreich genug, mit großartigen Zwischensequenzen und Versatzstücken, die verhindern, dass du das Gefühl bekommst, dass du nur zu Punkt X gehst und Y machst, um nach Hause zurückzukehren und deinem neuesten Wohltäter Z zu geben. Die Charaktere, die du auf deinem Weg triffst, sind komplex, vielschichtig und fühlen sich an, als wären sie von der Zone zu etwas anderem geformt worden. Ich wünschte, ich könnte das Gleiche über unseren Protagonisten Skif sagen, aber er neigt dazu, sich ein wenig eindimensional zu fühlen. Man könnte argumentieren, dass Skif eher ein unbeschriebenes Blatt ist, so dass sich die Entscheidungen des Spielers mehr so anfühlen, als wären sie von ihm selbst getroffen worden und weniger von dem, was der Charakter, den er spielt, tun könnte, aber in anderen Spielen, in denen die Erzählung durch die Entscheidungsfindung verändert wird, fühlt sich der Protagonist selten langweilig an. Man denke an Lee in The Walking Dead, Commander Shepard, sie fühlen sich an wie Menschen, die ihre eigenen Motivationen haben, die Geschichte des Spiels fortzusetzen, während es sich anfühlt, als würde Skif, nachdem er die Person aufgespürt hat, die er am Anfang des Spiels sucht, so anfühlen, als würde er nur von Ort zu Ort fliegen, und ich fand, dass er in der Geschichte kaum mehr als ein Geist ist. kaum wahrnehmbar, obwohl ich seine Perspektive als meinen POV habe.

Wo S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl am besten ist, ist die Erkundung der Zone. Du steigst in diesem Spiel nicht auf, es gibt effektiv keinen Grind, und so ist deine Ausrüstung wirklich wichtig. Daher ist es eine Aufgabe, sich in jede Richtung zu begeben, sei es auf der Suche nach einem Questziel oder einfach nur zu versuchen, zu sehen, was es da draußen gibt. In der Zone ist das Überleben das übergeordnete Ziel, und daher ist alles, was getan werden kann, um eine bessere Überlebenschance zu haben, einen weiteren Tag zu überleben, Ihre Zeit wert. Die zufälligen Begegnungen machen auch viel Spaß und dauern auch nicht allzu lange. Nichts macht in einem Open-World-Spiel mehr wütend, als in eine Nebenquest zu geraten, kurz bevor man sein Hauptziel erreicht, und dann zu hören, dass man sich bei ersterem verdoppeln muss. Stattdessen wirst du feststellen, dass es eine schnelle, schmerzlose Übung ist, den bedürftigen Menschen in der Zone zu helfen, die zu guten Beziehungen und ein wenig Beute für deine Probleme führen kann.

Werbung:

Ich habe bereits die Hauptziele von S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl angesprochen und riskiert, sich zu wiederholen, aber eine der Möglichkeiten, wie das Spiel dies am besten vermeidet, ist die Gameplay-Schleife und das Gunplay. Egal, ob du gegen eine organisierte Gruppe von Menschen, eine Horde Monster oder einen einzelnen unsichtbaren Mutanten kämpfst, das Feuergefecht von S.T.A.L.K.E.R. 2 macht Spaß. Solange du deine Waffen gut gewartet hältst, wirst du nicht mit den Frustrationen von verklemmten Kugeln zu kämpfen haben, und dann bist du frei, die Hölle über deine Feinde regnen zu lassen. Ein kleiner Kritikpunkt am Kampf ist, dass die KI anscheinend ausschließlich aus erfahrenen Scharfschützen besteht. S.T.A.L.K.E.R. 2 ist ein realistisches, immersives Spiel, und doch ist etwas, das dich direkt aus dieser Situation herauszieht, dass du 100+ Meter von dem zufälligen Banditen Nummer 2 entfernt bist, und er dich trotzdem mit verirrten Kugeln mit perfektem Ziel erwischt. Es fühlt sich eher wie ein zusätzliches Element mit unnötigem Schwierigkeitsgrad an, anstatt repräsentativ dafür zu sein, welche Feinde tatsächlich in der Lage sein könnten, diese Schüsse abzugeben. Besonders ärgerlich, wenn Kugeln Blutungen verursachen, die nur durch die Verwendung eines wertvollen Verbandes verhindert werden können.

Um auf einen anderen vorherigen Punkt zurückzukommen: Ich war nicht in der Lage, das volle Potenzial des Spiels in Bezug auf Grafik und Leistung zu erleben, was ich nur als mangelnde Optimierung bezeichnen kann. Ich habe nicht mehr den besten PC, aber andere anspruchsvolle Spiele dieses Jahres laufen gut mit hohen Einstellungen, während S.T.A.L.K.E.R. 2 immer noch ernsthafte Frame-Einbrüche auf der untersten der niedrigen Stufe hatte. Es wurden auch viele visuelle Fehler gefunden, darunter Feinde, die auftauchten und wieder verschwanden, NPCs, die im Boden begraben wurden, während sie mit ihnen sprachen, und Leute, die zufällig pinkelten, während sie aufstanden (Bilder davon finden Sie unten). Es ist schwer zu sagen, dass S.T.A.L.K.E.R. 2 vielleicht noch mehr Zeit im Ofen gebraucht hat, aber wenn du keinen tierischen PC hast, warte vielleicht, bis ein paar Verbesserungen herauskommen.

Abgesehen von Bugs und Performance-Problemen ist S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ein hervorragendes Spiel. Trotz aller Hürden hat GSC Game World mit diesem dystopischen Shooter die Erwartungen erfüllt und übertroffen. Eine süchtig machende Spielwelt, befriedigende und herausfordernde Schießereien, kombiniert mit vielen Charakteren, die die Zone zum Leben erwecken, machen das Gesamtpaket zu einem Erlebnis, das ich nicht so schnell vergessen werde. Wie die NPCs im Spiel hat mich auch die Zone trotz ihrer Tödlichkeit hineingezogen, und ich bin mir nicht sicher, wann ich sie verlassen werde.