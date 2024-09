Harman erklärt, wie KI, Dual-Driver und Raytracing das Hörerlebnis mit dem JBL Tour Pro 3 revolutionieren

HQ

Harman kündigte die JBL Tour Pro 3 auf der Gamescom an, indem er buchstäblich den Schleier von einer riesigen, menschengroßen Version des neuen Modells auf ihrem B2B-Stand entfernte. Vor der XXL-Replik hatten wir dann die Gelegenheit, mit Alfredo Fernández, Senior Director von smart audio, und Mikael Herje, Global Communication Director von Headphones and Wearables, zu sprechen, um alles über die vielen verschiedenen technischen Ergänzungen zu erfahren, die das Hörerlebnis der Ohrhörer im Vergleich zu jeder anderen vorherigen Iteration verändern.

"Ja, ich würde gerne auf einen Lautsprecher im Raum zurückkommen, oder?", erklärt Herje im Video auf die Frage, was ein Dual-Treiber zur Klanglandschaft beiträgt. "Zu jedem Lautsprecher zu Hause hat man einen Hochtöner und einen Tieftöner oder Mitteltontreiber, es ist genau dasselbe, was wir hier machen; Wir haben einen Balanced-Armature-Treiber eingebettet, der sich um alles ab 8 kHz und darüber kümmert, und wir haben einen dynamischen Moving-Coil-Treiber, der sich um alles ab 8 kHz und darunter in Bezug auf den Klang kümmert, so dass Sie einen besseren Dynamikbereich, weniger Verzerrungen und im Grunde ein komfortableres Hören erhalten."

Das ist auch schon mit dem Dual-Treiber, aber im vollständigen Interview gehen sowohl Herje als auch Fernández auf andere Fortschritte ein, die eher aus dem Gaming-Bereich (JBL Quantum) stammen, darunter Raytracing, KI oder 360-Grad-Head-Tracking, alles für eine bessere Genauigkeit oder Umgebungsdarstellung.

Schließlich dient das Smart Charging Case des Tour Pro 3 sowohl als Analog-Digital-Wandler als auch als Sender, sodass es nicht mehr nur um die Touchscreen-Funktionen geht.

"Mit dem Tour Pro 3 durchbrechen wir sozusagen die Barriere zwischen dem, was ein kabelloser Ohrhörer verbinden kann", fährt Herje fort, "Sie können ihn also an jede Quelle anschließen, digital oder analog, und an Ihre Kopfhörer senden, im Grunde wäre das ein In-Flight-Entertainment-System, ein Legacy-Audiogerät, Ihr Mac, Ihr PC, es verwandelt sich buchstäblich in eine Soundkarte, und es ermöglicht auch eine bidirektionale Kommunikation, so dass Sie, sobald Sie in eine PC- oder Mac-Umgebung gehen, es verwenden können, um Ihre Anrufqualität zu verbessern, wenn Sie zu Hause sind, Sie verbinden es mit Ihrem Fernseher und jeder kann mithören, aber die nächste Stufe ist wieder, wie Sie mehr Menschen dazu bringen, dieselbe Sendung zu hören, so dass wir Auracast implementiert haben, was auch immer Sie verbinden, Sie können also auf eine begrenzte Anzahl von Auracast-kompatiblen Kopfhörern oder Geräten senden."

In wenigen Tagen erscheint das JBL Tour Pro 3 und wir werden unseren Testbericht sehr bald bei Gamereactor veröffentlichen.