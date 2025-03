Das Tor von Lizbeth Ovalle mit den Tigres wird wahrscheinlich als das beste Tor des Jahres 2025 in Erinnerung bleiben

HQ

Lizbeth Ovalle, 25-jährige mexikanische Spielerin für Tigres, eine der Top-Mannschaften in der mexikanischen Frauenliga, erzielte ein sensationelles Tor, das die Fußballfans überall sprachlos machte und schnell viral ging. In der 75. Minute eines Spiels der Liga MX Femenil (Clausura) gegen Guadalajara spielte Jenni Hermoso einen Pass auf Ovalle.

Es war sehr schwer für jemanden, in diesem Winkel zu treffen, ohne den Ball vorher zu stoppen, aber Ovalle machte einen "Skorpion-Kick", ein ungewöhnliches Manöver in der Luft, das es ihr ermöglicht, den Ball mit der Sohle des Schuhs zu treffen und den Ball in eine Flugbahn zu schicken, die für die Torhüterin unmöglich zu stoppen war.

Das Tor ging schnell viral und viele forderten, dass sie für die Puskás-Preise nominiert wird, die die FIFA jedes Jahr für das beste Tor vergibt. Technisch gesehen wird sie jedoch für den Marta Award nominiert sein, eine neue Auszeichnung für das beste Tor im Frauenfussball, die im vergangenen Jahr zu Ehren von Marta Vieira da Silva, Stürmerin der brasilianischen Nationalmannschaft von 2002 bis 2024, ins Leben gerufen wurde.