Die Teamkolleginnen von Jenni Hermoso sind nicht glücklich über den Schuldspruch von Luis Rubiales wegen Nötigung: Beide Seiten werden Berufung einlegen

Die Verurteilung des ehemaligen spanischen Fußballpräsidenten Luis Rubiales, der zu 10.800 Euro in 18 Monaten (20 Euro pro Tag) an Jenni Hermoso verurteilt wurde, weil er des sexuellen Übergriffs für schuldig befunden wurde, kam bei den meisten ihrer Kollegen in der spanischen Fußballmannschaft nicht gut an, die sich zufälligerweise in derselben Woche zu den ersten beiden Spielen der Gruppenphase der Nations League (gegen Belgien am Freitag und England am kommenden Mittwoch) versammelte.

"Was ich sagen kann, ist, dass ich denke, dass die Verurteilung wegen sexueller Übergriffe richtig ist, was ich auffällig oder seltsam finde, ist, dass es keine Verurteilung wegen Nötigung gibt", sagte der Spieler des FC Barcelona in einer Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Spiel am Freitag. "Es ist die Zusammenfassung des Gefühls in der Kabine", fügte sie hinzu und äußerte ihre Besorgnis, dass Rubiales' Schuld nur eine finanzielle Sanktion sei.

Die derzeitige Trainerin Montse Tomé, die Hermoso (die jetzt für Tigres in Mexiko spielt) seit ihrem Amtsantritt als Cheftrainerin im September 2024 nicht mehr in den Kader berufen hat, weigerte sich, über das Thema zu sprechen.

Jennifer Hermoso, die Spielerin, die am 20. August 2023, nachdem Spanien die Weltmeisterschaft gewonnen hatte, ohne Zustimmung geküsst wurde, hat nicht persönlich gesprochen, sondern die Entscheidung getroffen, Berufung einzulegen, um einen Schuldspruch wegen Nötigung für Rubiales und drei weitere RFEF-Chefs (einschließlich ihres ehemaligen Trainers Jorge Vilda) zu finden, die versucht haben, Hermoso zu überzeugen und zu manipulieren. Ihre Teamkolleginnen und sogar ihre Freunde und Familie gaben eine Erklärung ab, in der sie sagten, dass der Kuss einvernehmlich war, und spielten die Kontroverse herunter. In der Zwischenzeit hat auch der Anwalt von Luis Rubiales bestätigt, dass der ehemalige Präsident (der vor seinem Rücktritt von der FIFA gesperrt wurde) ebenfalls Berufung einlegen wird.