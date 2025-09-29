Square Enix: "Die Xbox Series S ist in Bezug auf die Spezifikationen eigentlich ziemlich solide"

HQ

Es hat offensichtlich etwas länger gedauert, als die Fans gehofft hatten, aber bald ist es endlich an der Zeit, dass Final Fantasy VII: Remake Intergrade sowohl auf Switch 2 als auch auf Xbox Series S/X veröffentlicht wird. Die Switch 2-Version wurde von denen, die sie getestet haben, hoch gelobt, und nur wenige zweifeln daran, dass die Xbox Series X mit dem Spiel umgehen kann... aber was ist mit der günstigeren Series S?

Nun, Windows Central hatte die Gelegenheit, mit Regisseur Naoki Hamaguchi zu sprechen, wo sich das Gespräch um die Series S drehte und wie sie im Vergleich zu den leistungsstärkeren Formaten abschneidet. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Geringsten beunruhigt war, sondern im Gegenteil beeindruckt war von dem, was die Series S leisten kann:

"In Bezug auf die Hardware-Spezifikationen würde ich sagen, dass die Xbox Series S in Bezug auf die Spezifikationen ziemlich solide ist. Wir stießen nicht auf große Verarbeitungsprobleme, aber viele der Herausforderungen bezogen sich eher auf den Speicher.

Die Optimierung ist etwas, dessen wir uns sehr bewusst waren, als wir auch an der PC-Version gearbeitet haben. Für Final Fantasy 7 Remake haben wir einige der Philosophien von Nanite für die Unreal Engine 5 übernommen und unsere eigene Lösung für die Unreal Engine 4 entwickelt. Wir haben es geschafft, dort stabile Grafiken zu liefern und auch die Steam Deck-Verifizierung zu erhalten. Wir sind ziemlich stolz auf das, was wir erreichen konnten, selbst mit Systemen mit niedrigeren Spezifikationen."

Er versichert uns auch, dass er alles für die Xbox-Versionen des Spiels geben wird, und erklärt, dass er sich zweifellos als Xbox-Fan betrachtet:

"Ich bin definitiv selbst ein Xbox-Fan. Ich werde mein Bestes geben, um sicherzustellen, dass Square Enix weiterhin ein breiteres Publikum erreichen kann, einschließlich der Xbox."

Final Fantasy VII: Remake Intergrade wird im Januar sowohl für Switch 2 als auch für Xbox Series S/X veröffentlicht, und der Rest der Trilogie wird zu gegebener Zeit ebenfalls in diesen Formaten erscheinen.