Final Fantasy VII: Remake Intergrade auf Switch 2 sieht aus wie ein solider Port

Final Fantasy VII: Remake Intergrade, die verbesserte Version der ursprünglichen PS4-Version, ist bereits auf PS5 und PC verfügbar. Später in diesem Jahr wird das aufregende JRPG-Abenteuer von Cloud auf noch mehr Plattformen verfügbar sein, da der erste Teil der Remake-Trilogie den Sprung zu Xbox Series X und Switch 2 schafft.

Natürlich sind die meisten Augen auf die Switch 2 -Version gerichtet, da Nintendos neueste Hardware, obwohl sie fast frisch vom Band kommt, es anscheinend schwer hat, Spiele wie Elden Ring und Borderlands 4 auszuführen.

Auf der Gamescom durften wir Final Fantasy VII: Remake Intergrade für Switch 2 selbst ausprobieren, und obwohl wir nur die lineare und eher zurückhaltende Eröffnungssequenz gespielt haben, war das, was wir sahen, vielversprechend. Im Handheld-Modus sah das Spiel lebendig und flüssig aus, wie im folgenden Clip zu sehen ist (springen Sie zu 00:13, um das Gameplay zu sehen).

Wir waren besonders beeindruckt davon, wie flüssig und reaktionsschnell sich die Kämpfe anfühlten, und es lief definitiv und sah viel besser aus als das PS4-Original.

Da das Spiel komplett auf Deutsch war und das hilfsbereite Personal trotz aller Bemühungen die Sprache nicht ändern konnte, war unsere Zeit mit dem Spiel recht kurz, so dass wir nur wenige zusätzliche Details hinzuzufügen haben.

Aber wenn es um die Switch 2 -Portierung geht, sind keine Neuigkeiten oft gute Nachrichten, und das Fehlen von Fehlern, Stottern und auffälligen Downgrades im Eröffnungslevel ist ein gutes Zeichen für die vollständige Veröffentlichung später in diesem Jahr.