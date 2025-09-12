Final Fantasy VII: Remake Intergrade verschoben bis zum 22. Januar auf Nintendo Switch 2

HQ

Während viele von uns gehofft hatten, diese Veröffentlichung auf Nintendo Switch 2 vor Weihnachten genießen zu können, wissen wir jetzt, dass die Veröffentlichung von Final Fantasy VII: Remake Intergrade auf 2026 verschoben wurde. Genauer gesagt wird es am 22. Januar starten, was auch nicht allzu schlimm ist, aber es ist immer noch eine schmerzhafte Verzögerung für diejenigen von uns, die Weihnachten in Midgar verbringen wollten.

Obwohl das Square Enix-Team noch an seiner Arbeit arbeiten muss, fanden wir, dass FFVII: Remake Intergrade eine ziemlich solide Portierung auf Nintendos Handheld ist, wie wir euch während unserer Vor-Ort-Berichterstattung auf der Gamescom gesagt haben.

Wirst du am 22. Januar Final Fantasy VII: Remake Intergrade auf Nintendo Switch 2 spielen?