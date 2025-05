Spannungen zwischen MotoGP-Champion und seinem Team: Aprilia könnte rechtliche Schritte einleiten

HQ

Das Leben von Jorge Martín hat sich zur Hölle entwickelt: Er feierte Ende letzten Jahres mit Pramac Racing eine MotoGP-Weltmeisterschaft und wechselte das Team (Aprilia), erlitt drei Unfälle und musste sich mehreren Operationen unterziehen. Bei seinem ersten und einzigen Rennen im Jahr 2025 in Katar brach er sich 11 Rippen und erlitt einen Pneumothorax. Er wird monatelang aus dem Wettbewerb ausfallen.

Martín will nun seinen Zweijahresvertrag mit dem italienischen Werksteam beenden, wie Motorsport mitteilte. Martín besuchte die Rennstrecke von Le Mans, auf der der GP von Frankreich in der Nähe seines Hauses in Andorra stattfand, und teilte dem Aprilia-Management mit, dass er eine Ausstiegsklausel aktivieren möchte, auf die sich der Rennfahrer und das Team bei der Vertragsunterzeichnung im vergangenen Juni geeinigt hatten: Wenn Martín nach dem GP von Frankreich nicht zu den Titelanwärtern gehört, wird der Sechste in der Gesamtwertung, Er wäre frei, Angebote von anderen Teams anzunehmen.

Nachdem Martín in diesem Jahr null Punkte geholt hat, ist er in diesem Jahr eindeutig nicht in der Lage, etwas zu gewinnen. Das Anwaltsteam von Aprilia war jedoch schockiert, als es das hörte, und sagte, dass es rechtliche Schritte gegen Martín wegen Vertragsbruchs einleiten werde, da die Klausel nicht gelten sollte, da seine Abwesenheit in den Charts durch seine Verletzungen und nicht durch seine sportliche Leistung verursacht wurde.

Anscheinend stimmte Martín aus Respekt vor dem Team zu, den Testzeitraum bis zum GP von San Marino am 14. September zu verlängern. Dies könnte der Beginn eines neuen Dramas hinter den Kulissen der MotoGP sein, aber es scheint jetzt klar zu sein, dass Jorge Martín aus Aprilia aussteigen will...