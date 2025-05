Johann Zarco gewinnt als erster französischer Rennfahrer seit 71 Jahren den GP von Frankreich

HQ

Marc Márcquez hat seine Führungsposition in der MotoGP-Meisterschaft dank eines zweiten Platzes beim GP von Frankreich in LeMans ausgebaut. Der Protagonist des Rennens, der größten Zuschauerzahl aller Zeiten für einen Grand Prix in der Königsklasse der Motorradsportart, war jedoch Johann Zarco, ein französischer Veteran, der seinen zweiten Sieg in der MotoGP und seinen ersten Honda-Sieg seit 2023 gewann.

Zarcos Sieg war auch das erste Mal, dass ein französischer Fahrer in Frankreich mit 71 Punkten gewann, zur Begeisterung der 311.797 Fans. Unter ihnen war auch Zarcos Mutter, die ihn zum ersten Mal bei einem Rennen beobachtete. Der 34-jährige Zarco ist ein Veteran im Motorradsport und gewann 2015 und 2016 die Moto2-Weltmeisterschaft. Mit dem Sieg belegt Zarco auch den sechsten Platz in der Weltmeisterschaft.

Im Großen und Ganzen führt Marc Márquez die Gesamtwertung mit 171 Punkten an und profitiert von den beiden Stürzen seines Bruders Álex Márquez, der in Le Mans keine Punkte holte und mit 149 Punkten Zweiter ist. Fracesco Bagnaia holte in Frankreich ebenfalls null Punkte, so dass der zweifache MotoGP-Champion nun einundfünfzig Punkte hinter Marc liegt.