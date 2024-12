HQ

Im vergangenen Oktober verursachte eine verheerende Kaltfront (auf Spanisch unter den Initialen DANA bekannt) Überschwemmungen, die mehrere Dörfer in Valencia verwüsteten. Über zweihundert Menschen verloren ihr Leben, und Hunderte weitere verloren ihre Häuser, Besitztümer oder Geschäfte. Das Ausmaß der Katastrophe war auch in der Welt des Sports zu spüren: Spiele wurden verschoben, darunter Valencia - Real Madrid und Dutzende von Vereinen, Institutionen und Einzelpersonen, die ihre Solidarität zum Ausdruck brachten.

Unter den zerstörten Immobilien befanden sich auch Sportanlagen. Das bemerkenswerteste davon war das Circuit Ricardo Tormo, das zwei Wochen nach der Tragödie Austragungsort des MotoGP-Finales sein sollte, das nach Barcelona verlegt wurde.

Aber auch viele lokale Sportanlagen wurden zerstört. Dazu gehört auch der Fußballplatz im Dorf Aldaia, der komplett überflutet wurde. Álvaro Morata, der spanische Kapitän, der im vergangenen Sommer die UEFA Euro 2024 gewann, hat angekündigt, dass er - oder besser gesagt, seine Stiftung - für den Wiederaufbau aufkommen wird.

Der Fußballverein Aldaia CF kündigte an, dass Fundación Álvaro Morata die erwarteten 350.000-400.000 Euro für den Wiederaufbau des Stadions zahlen wird. Im Rahmen der Arbeiten wird nicht nur neuer Kunstrasen installiert, sondern auch neue Einrichtungen wie Umkleidekabinen oder Tribünen. Weitere Spieler aus dem spanischen Nationalkader werden sich Morata anschließen.

Álvaro Morata ist einer der bekanntesten spanischen Fußballspieler, wenn auch nicht immer aus guten Gründen. Er wurde von vielen Fans allein aus sportlichen Gründen gemobbt - er ist ein Stürmer, der nicht viele Tore schießt - und er litt unter einer Depression, die ihn in letzter Sekunde dazu veranlasste, bei Milan zu unterschreiben, anstatt in dieser Saison bei Atético de Madrid in Spanien zu bleiben.