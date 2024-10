Der Valencia Circuit hat zwei Wochen vor dem letzten Rennen des Moto GP schwere Schäden erlitten

HQ

Der Südosten Spaniens und insbesondere Valencia wurden am Dienstagabend von einem verheerenden Sturm heimgesucht, der Überschwemmungen verursachte und zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels 70 Todesopfer und viele weitere Menschen vermisste. Die spanische Sportwelt ist in Trauer, und die meisten Teams und Organisationen haben ihr Beileid ausgesprochen.

Die Tragödie hat auch dazu geführt, dass einige Spiele abgesagt wurden: Die Playoffs der Copa del Rey von Valencia und Levante wurden aus Respekt auf nächste Woche verschoben, ebenso wie der Eurocup zwischen Valencia Basket und Lietkabelis.

Eines der am stärksten betroffenen Dörfer ist Cheste in Valencia, das aufgrund der Überschwemmung der Autobahn und der Stromausfälle teilweise isoliert ist. Cheste hält die Rennstrecke von Ricardo Tomo, auf der in zwei Wochen der Große Preis der Gemeinde Valencia stattfindet, und wurde schwer beschädigt.

Die starken Regenfälle, über 200 Liter pro Quadratmeter, und die Konzentration von Schlamm und anderen Elementen zerstörten den Parkplatz und die Straßen zur Rennstrecke. Der Zustand der Strecke ist je nach Strecke optimal, aber eine genauere Inspektion wird notwendig sein, was derzeit aufgrund des Zustands der Straßen, die zu den Anlagen führen, unmöglich ist.

Die Rennstrecke von Valencia in Cheste wurde zur vorübergehenden Unterkunft für 100 Menschen

Es gab keine Verletzten oder Verletzten auf der Strecke, aber etwa hundert Menschen mussten die Nacht in den Einrichtungen der Strecke verbringen und konnten sie nicht verlassen. Turnhallen, Büros und andere Einrichtungen wurden in provisorische Unterkünfte für die Arbeiter umgewandelt.

Es wird erwartet, dass der GP von Valencia, der für den 15. und 17. November geplant ist, immer noch stattfinden wird, wenn sie den Schaden beheben können, aber sie versichern, dass keine Veranstaltungen stattfinden werden, wenn sie nicht die vollständige Sicherheit von Rennfahrern und Zuschauern garantieren können. Es ist auch möglich, dass der Champion in Valencia entschieden wird, wenn man bedenkt, wie eng die beiden Führenden, Jorge Martín und Francesco Bagnaia, beieinander liegen.