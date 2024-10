Vinícius' Botschaft an die Opfer von DANA wurde in Valencia trotz langjähriger Rivalitäten gut aufgenommen Vini Jr. ist in Valencia besonders verhasst, aber als die wirklich schweren Zeiten kamen, zeigten beide Parteien Respekt.

HQ Vinícius Júnior hatte eine schwere Woche: Nach der Clásico-Niederlage und dem Verlust des Ballon d'Or gegen Rodri, was ihn dazu veranlasste, eine Party abzusagen, auf der Nike neue Turnschuhe mit seinem Branding ankündigen sollte, wartete er auf das nächste Spiel von Real Madrid in LaLiga, das ein Besuch in Valencia sein sollte. Es war im Jahr 2023 im Mestalla, dem Stadion von Valencia, als Vini einige rassistische Beleidigungen erlitt, die zur teilweisen Schließung des Stadions führten. Von allen Stadien in Spanien ist das Mestalla vielleicht dasjenige, das Vini am meisten nicht mag. Doch plötzlich, am Dienstagabend, wurden alle fußballerischen Angelegenheiten zur Nebensache, als ein verheerender Sturm zu Überschwemmungen führte, die mehrere Dörfer im Südosten Spaniens zerstörten, vor allem in Valencia. Die Zahl der Todesopfer liegt bei fast hundert Menschen, Tausende haben ihr Zuhause und ihren Besitz verloren. Die spanische Sportwelt hat sich zu Wort gemeldet, um den Opfern ihr Mitgefühl zu bekunden, darunter auch Real Madrid: Sie haben eine Spendenkampagne mit dem Roten Kreuz gestartet. Und Vinícius Júnior, der nach seinem trotzigen Tweet nach der Niederlage beim Ballon d'Or schwieg, veröffentlichte ebenfalls eine Nachricht auf Twitter, in der er seine Zuneigung ausdrückte. Die Botschaft von Vini Jr. an Valencia kam bei den Valencia-Fans gut an Diese Botschaft wurde von den Valencia-Fanclubs gut aufgenommen. "Was gut ist, ist gut, es ist albern, es zu leugnen. Ich weiß nicht, ob es das erste Mal ist, dass er das tut, aber Vinis Botschaft hat mich überrascht und das macht ihn würdig", sagte Fede Sagreras, Präsident der Fanclubs von Valencia, gegenüber Relevo. Ein weiterer Präsident des Valencia-Fanclubs, José Pérez von Libertad VCF, sagte, dass er von Vinis Botschaft nicht überrascht sei, weil "Sportler, wenn die Zeit gekommen ist, in der Regel auf der Höhe der Zeit sind" und glaubt, dass die Medien in der Regel die Schuld daran tragen, ein negativeres Bild zu vermitteln als die Realität. Er ist auch nicht überrascht über die Hilfsbereitschaft von Real Madrid, denn "selbst wenn wir Rivalität haben können, zeigen sie immer, dass sie Klasse haben". Real Madrid unterstützte Valencia auch in seinem Wunsch, dieses Wochenendspiel abzusagen, das offiziell auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wurde.