Das Rätsel um einen Termin für das verschobene Spiel von Real Madrid ist endlich gelöst

HQ

Am 29. Oktober wurden mehrere Dörfer in Valencia von Überschwemmungen heimgesucht, die durch eine Kaltfront (DANA auf Spanisch) verursacht wurden und 230 Todesopfer und 4 Vermisste hinterließen. Diese Tragödie machte sich auch im Sport bemerkbar, mit der Absage des letzten MotoGP-Rennens, mit Schäden an der Strecke und der Verschiebung mehrerer Fußball- oder Basketballspiele.

Dazu gehörte auch ein Spiel zwischen Valencia und Real Madrid Liga, das ein neues Datum gefunden hat: den 3. Januar 2025. Dieser neue Termin war nicht ideal, da er mitten in den wenigen Tagen stattfindet, an denen sich Fußballer während einer längeren Saison als üblich ausruhen können.

Tatsächlich hatte der Verband der Profifußballer (AFE auf Spanisch) einen Einspruch beim Königlichen Spanischen Fußballverband (RFEF) eingelegt, weil die Fußballer laut Tarifvertrag am 2. Januar nicht arbeiten können.

Ein Richter gab der Berufung statt und das Spiel wurde auf den 3. Januar verlegt, was eine Kettenreaktion auslöste, die sich auf andere Spiele ausgewirkt hat: Die beiden spanischen Pokalspiele von Madrid und Valencia, die zwischen dem 3. und 5. Januar ausgetragen werden sollten, werden am 6. und 7. Januar ausgetragen, während Madrids spanisches Supercup-Halbfinale gegen Mallorca, das in Saudi-Arabien ausgetragen wird, um einen Tag vom 8. auf den 9. Januar verschoben wurde.

Real Madrid hat zwischen dem 22. Dezember und dem 19. Januar keine regulären Ligaspiele, aber die meisten Mannschaften haben dies, mit Ausnahme von Valencia, das am 11. Januar im Rahmen der 19. Spielwoche ausgetragen wird (die Spiele der 19. Spielwoche für Mallorca, Valencia, Ahtletic Bilbao und Real Madrid, die vier Mannschaften, die im Januar am spanischen Supercup teilnehmen, wurden letzte Woche ausgetragen).

Nichtsdestotrotz bleibt für beide Mannschaften und insbesondere für Real Madrid aufgrund seiner internationalen Verpflichtungen ein vollgepackter Kalender für den Januar (und den Rest des Dezembers):

Spiele von Real Madrid im Dezember und Januar