Spanien kämpft sich auf und erreicht erneut das Davis-Cup-Halbfinale
Jaume Munar, Marcel Granollers und Pedro Martínez sicherten Spanien den Sieg im Davis Cup.
Selbst ohne Carlos Alcaraz zeigte das spanische Tennisteam Qualität und Widerstandsfähigkeit und besiegte die Tschechische Republik im Davis-Cup-Viertelfinale, trotz der deutlich schlechteren Gesamtplatzierung aller Spieler.
Der Vormittag begann mit einer Niederlage: Jakub Mensik (Platz 19 der Welt) besiegte Pablo Carreño Busta (Nummer 89 der Welt) mit 7:5, 6:5. Doch Trainer David Ferrer hatte recht, als er sich selbst etwas Anerkennung zollen wollte – schließlich hatte das Team aus Carreño, Jaume Munar, Pedro Martínez und Marcel Granollers es geschafft, sich ohne die Hilfe der Weltranglistenersten für das Davis Cup Final 8 zu qualifizieren. (und ohne Alejandro Davidovich Fokina, Weltranglisten-14, der beim epischen Comeback gegen Dänemark im September nicht dabei war und jetzt nicht in Bologna ist).
Und die Situation änderte sich, als Jaume Munar Jiri Lechecka mit 6:3, 6:4 besiegte und ein letztes Doppelspiel zwischen Marcel Granollers (ehemaliger Weltranglistenerster im Doppel) und Pedro Martínez anlegte, indem er Tomas Machac und Jakub Mensik mit 7:6 (10:8), 7:6 (10:8) besiegte und sich damit für das Halbfinale am nächsten Samstag gegen Argentinien oder Deutschland qualifizierte.