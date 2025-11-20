Spanien kämpft sich auf und erreicht erneut das Davis-Cup-Halbfinale

HQ

Selbst ohne Carlos Alcaraz zeigte das spanische Tennisteam Qualität und Widerstandsfähigkeit und besiegte die Tschechische Republik im Davis-Cup-Viertelfinale, trotz der deutlich schlechteren Gesamtplatzierung aller Spieler.

Der Vormittag begann mit einer Niederlage: Jakub Mensik (Platz 19 der Welt) besiegte Pablo Carreño Busta (Nummer 89 der Welt) mit 7:5, 6:5. Doch Trainer David Ferrer hatte recht, als er sich selbst etwas Anerkennung zollen wollte – schließlich hatte das Team aus Carreño, Jaume Munar, Pedro Martínez und Marcel Granollers es geschafft, sich ohne die Hilfe der Weltranglistenersten für das Davis Cup Final 8 zu qualifizieren. (und ohne Alejandro Davidovich Fokina, Weltranglisten-14, der beim epischen Comeback gegen Dänemark im September nicht dabei war und jetzt nicht in Bologna ist).

Und die Situation änderte sich, als Jaume Munar Jiri Lechecka mit 6:3, 6:4 besiegte und ein letztes Doppelspiel zwischen Marcel Granollers (ehemaliger Weltranglistenerster im Doppel) und Pedro Martínez anlegte, indem er Tomas Machac und Jakub Mensik mit 7:6 (10:8), 7:6 (10:8) besiegte und sich damit für das Halbfinale am nächsten Samstag gegen Argentinien oder Deutschland qualifizierte.