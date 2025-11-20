Der spanische Trainer David Ferrer zollt seinem Team trotz Alcaraz' Abwesenheit im Davis Cup Anerkennung

HQ

Carlos Alcaraz musste wegen Verletzungsgefahr aus dem Davis Cup Final Eight zurücktreten. Der Weltranglistenerste erlitt am Sonntag im Spiel gegen Jannik Sinner in den ATP Finals ein Ödem im Oberschenkelrückschenkel seines rechten Beins, sodass das spanische Team ohne ihren besten Spieler und ohne Ersatz zurückblieb.

Es liegt an Jaume Munar, Pedro Martínez, Pablo Carreño Busta und Marcel Granollers, um einen Titel zu kämpfen, den sie seit 2019 nicht mehr gewonnen haben, angeführt von Trainer David Ferrer, der El País zugab, dass "mit Carlos ein unendlich besseres Team" ist und sie ihr Fehlen spüren... Aber ich möchte dem Team Anerkennung zollen, das es geschafft hat, Spanien ins Finale zu bringen, nachdem sie im September letzten September ein episches Comeback gegen Dänemark nach einem 0:2-Rückstand hatten.

"Es stimmt, dass ohne Carlos das Level sinkt, aber gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass wir im Wettbewerb mit den acht besten Teams der Welt sind. Wir müssen uns selbst etwas Anerkennung zollen, oder?", sagte Ferrer.

Spanien beginnt mit einer Niederlage gegen Tschechien im Davis Cup

Spanien und Tschechien treten am Donnerstagmorgen gegeneinander an, und es sieht für sie schon schlecht aus: Jakub Mensik (Platz 19 der Welt) besiegte Pablo Carreño Busta (Weltranglistennummer 89) mit 7:5, 6:5. Jetzt liegt es an Jaume Munar, Spanien vor dem Ausscheiden gegen Jiri Lehecka zu retten.

"Wenn wir uns die Rangliste ansehen, haben wir gegen die Tschechische Republik keine Chance, aber bei diesem Wettbewerb geht es nicht um Ranglisten, und es kann viel passieren. Wir widmen uns dem Ganzen, und ich denke, wir machen das ganz gut", sagte Ferrer am Tag vor dem Spiel.